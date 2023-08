Strafferedningen hans var verdt mer enn 30 millioner kroner. Ikke rart han brølte så høyt han kunne mot hjemmelagets svenske fans.

– Det er vanskelig å beskrive. Det har gått så kjapt at jeg ikke har hatt tid til å reflektere, sier Johansson til NRK dagen etter at han reddet BK Häckens siste straffe i Mesterliga-kvalifiseringens andre runde.

Vesle Klaksvik fra Færøyene har stått for en bragd av de sjeldne i europeisk fotball.

Seieren mot Häcken i Mesterligakvalifiseringen har allerede sikret klubben gruppespill i Serieligaen, uansett hva som skjer mot Molde i tredje runde av kvaliken.

Midt i dramaet sto en keeper som ble hentet fra norsk 5. divisjon rett før sommeren.

Forren og Johansson etter at de slo ut Häcken i 2. kvalifiseringsrunde til Mesterligaen. Foto: Adam Ihse/TT / NTB

31 år gamle Johansson la egentlig opp som keeper tilbake i 2021. Likevel ble han hentet av Klaksvik-trener Magne Hoseth denne sommeren, for nettopp å dekke opp et behov på keeperplass i Europacup-spillet.

– Han visste at jeg ikke hadde spilt fotball på to år. Men han sa at med din rutine så skal det sikkert gå bra. Da var det bare å hoppe på båten og dra over på tre måneders kontrakt, sier keeperen.

Nå innser han at oppholdet kan bli lenger dersom alt går i orden med hans arbeidsgiver i Oslo.

Johansson på bussen dagen etter at Klaksvik sensasjonelt tok seg videre i Europacupen. Han forteller at det ble en feiring for laget etter kampen, akkurat som da de slo ut Ferencvaros i første runde. Foto: NRK

Johanssons jubelbrøl etter redningen i straffesparkkonkurransen var bare en forsmak på jubelscenene som fulgte da Vegard Forren satte inn den avgjørende straffen.

Det sikret klubben fra Færøyene sensasjonelt avansement i Mesterligakvalifiseringen. Neste uke møter de Molde, som er det tredje av fire hinder på vei til gruppespill i Europas gjeveste klubbturnering.

Enorm kontrast

Kontrasten er enorm til hvor keeper-helten var for bare tre måneder siden. Da spilte han i norsk 5. divisjon for Majorstuen FK i Oslo. Og der var han heller ikke lagets keeper.

– Han er egentlig stopperen vår, sier klubbansvarlig Philip Dahlgren i 5. divisjonsklubben Majorstuen FK til NRK og legger til:

– Så får vi se hvor lenge oppholdet hans i Klaksvik varer. Utgangspunktet er egentlig at han skal tilbake hit etter sommeren, sier Dahlgren.

Det var ekstatiske scener etter at Klaksvik sikret seg avansement til tredje runde i kvalifiseringen til Mesterligaen. Nå er de også sikret gruppespill i Europa denne høsten. Foto: Adam Ihse/TT / NTB

Han forteller at Johansson egentlig hadde lagt opp proffkarrieren da han kom til Osloklubben i fjor høst. Han hadde derfor et ønske om å være utespiller.

Keeperen selv forteller at det faktisk var et krav at han ikke skulle være keeper i klubben.

Dahlgren forteller at Majorstuen FKs A-lag egentlig mest er å regne som en kompisgjeng, som vil spille fotball.

– Vi er en bitte liten klubb. Det er ikke mange utenlandseventyr her, sier Dahlgren med glimt i øyet.

Tidligere lagkamerater

Det var store skadeproblemer i Klaksvik som fikk Klaksvik-trener Magne Hoseth til å hente keeperen fra 5. divisjon i Norge. De var i nøden på keeperplass. Og svenske Johansson hadde en rekke kamper som keeper i norsk 1. – og 2. divisjon, før han la opp. Han hadde blant annet spilt i Stjørdals-Blink og Notodden.

Det var nettopp fra tiden i Notodden at Hoseth kjente Johansson.

– Begge mine keepere var skadet. Så så jeg han på Instagram en morgen. Han hadde lagt ut et innlegg etter at han hadde løpt halvmaraton. Da tenkte jeg «farsken, han har jeg ikke tenkt på». Så sendte jeg ham en melding. Jeg spurte om han var klar for et eventyr og det var han, sier Hoseth.

Klaksvik-trener Magne Hoseth under kampen mot Häcken. Foto: Adam Ihse/TT / NTB

Han syns det som nå har skjedd er ekstra artig for keeperen, som har slitt med å bli førstekeeper på fast basis tidligere.

– Det er klart at det er en spesiell situasjon. Og vi var i en spesiell situasjon. Vi hadde ikke noen sjanse til å hente noen spillere. Vi spilte jo en toppkamp mot HB, med en spiller som på det tidspunktet var 48 år. Han er fantastisk han og en god keeper, men vi hadde ikke så mange alternativer, sier Hoseth.

Klaksvik-trener Magne Hoseth skal nå møte gamleklubben Molde i 3. runde av Mesterliga-kvalifiseringen. Foto: NRK

– Vi hadde noen reservekeepere. Da dette dukket opp er jeg sjeleglad for at han takket ja, fortsetter treneren.

Han understreker at det nå er opp til keeperen om han vil være med på gruppespill i Europa den kommende høsten.

Han regner med at gårsdagens avgjørende strafferedning er en helt enorm opplevelse for keeperen.

– Det er vel et høydepunkt han kommer til å ta med seg resten av livet tenker jeg, sier Hoseth.

Ingen overgangssum

I Oslo forteller Dahlgren at døren selvsagt også står åpen for en retur for Johansson, dersom satsing og gruppespill i Europa ikke skulle være noe som frister mer denne høsten.

– Vi forlanger ikke noen overgangssum av Klaksvik. Dette vil være en vanlig fiks overgang hos Norges Fotballforbund, sier Dahlgren.