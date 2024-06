Dag Erik Pedersen døde den 3. juni, etter å ha fått et illebefinnende i sitt hjem i Helgeroa.

Han ble 64 år gammel.

– Fantastisk dyktig

I dag fylles Berg kirke i Larvik opp med familie, venner og kollegaer som vil ta farvel med mannen som ble kjent som proffsyklist før han etter hvert ble både journalist og programleder på TV.

Dag Otto Lauritzen kjente Pedersen som både syklist, programleder og venn.

– Han var en utadvendt og fantastisk dyktig person på mange felt.

Dag Otto Lauritzen sier han og Dag Erik Pedersen hadde god kontakt i 40 år. Foto: Theo Aasland Valen / NRK

Lauritzen sier beskjeden om dødsfallet kom som et sjokk for to uker siden.

– Det er veldig uvirkelig og utrolig trist.

Arne Scheie, som i en årrekke jobbet sammen med Pedersen i NRK Sport, sier han sitter igjen med mange gode minner.

– Dette er bare trist. Han var altfor ung til å gå bort på denne måten.

Arne Scheie beskriver Pedersen som en god kollega. Foto: Theo Aasland Valen / NRK

Som journalist var Pedersen både språkmektig og god til å komme i kontakt med mennesker, sier Scheie.

– Intervjuobjektene stolte på ham.

Innholdsrik karriere

Pedersen er kjent som en av Norges beste syklister gjennom tidene, med hele 43 proffseire bak seg.

Etter sykkelkarrieren har han jobbet som sportsjournalist for NRK, men er også kjent for å ha vært programleder for seersuksessen «Mesternes mester» fra 2009 til 2021.

Se bilder fra Dag Erik Pedersens innholdsrike karriere her:

Foto: Arne Sørenes Foto: Heiko Junge / NTB Foto: Sunniva Luca Veliz Pedersen / Rubicon TV/NRK Foto: Inger-Marit Knap Sæby/NRK.no Foto: Jon Eeg / NTB Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Foto: Jon Olav Nesvold / NTB Foto: Bjørn Sigurdsøn / NTB Foto: Heiko Junge / NTB Foto: JOHN-ANDRE SAMUELSEN

Venter mange i bisettelsen

Bisettelsen holdes i Berg trekirke i Helgeroa, som har drøyt 300 sitteplasser.

– Vi vil sette opp storskjerm på utsiden, slik at flere kan følge begravelsen, sier Anne Helene Gulvik fra Sletsjøe Begravelsesbyrå.

Det blir satt opp stoler og benker på utsiden, men mange må regne med å stå, forteller Gulvik.

Foto: Theodor Aasland Valen / NRK

Familien har selv valgt Audun Haga som prest i bisettelsen. Han er i dag leder for Kirkens SOS Telemark.

– Haga er en bekjent av familien, sier Gulvik.