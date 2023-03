For 27-åringens andre EM-gull på distansen endte kaotisk. Warholm hadde en solid luke på oppløpssiden, men så kom melkesyren. Til slutt snublet han seg inn i mål til tiden 45,35.

– Jeg gikk som en kule der. Jeg gikk selvfølgelig for litt rekord på kjøpet der. Og så fikk jeg det, som jeg kanskje aldri har før har fått, den syra. Den traff beinhardt ned i siste sving, så da var det bare å hente frem vikinggenene og slåss, sier Warholm til NRK.

KAOS: Det ble kaotisk for Karsten Warholm ved målgang. Foto: STR / AP

– Forbanna idiot

– Kan du forklare hvordan det føles når syra kommer sånn?

– Det er en artig følelse, skulle jeg til å si. Da er det ingen respons fra beina, men jeg synes jeg kjempet bra inn. Jeg fikk det gullet, men det kostet litt over mål, sier Warholm.

27-åringen kaller stupingen over mål for ufrivillig.

– Jeg hadde syra såpass godt at både hodet og overkroppen ville mer enn beina på slutten der, så da fløy jeg bare over mål. Jeg kjente det litt for å være ærlig. Jeg har det litt i kroppen nå, men det er prisen for å ta gull i dag.

KUNNE GLISE: Karsten Warholm etter EM-gull. Foto: STR / AP

– Hva tror du Leif (Olav Alnes, trener) tenkte?

– Han tenkte sikkert «forbanna idiot». Men det får vi bare ta. Han er nok også fornøyd med gullet, men jeg tror ikke han vil se meg drive og tryne og gjøre det så spennende.

– Stokk stive bein

NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal fulgte EM-finalen tett som kommentator.

– Det ble stokk stive bein på oppløpssiden og han er noen hundredeler bak det han var i Ulsteinvik, sier Rodal.

– Han fikk kjenne på syra der på en måte som han nok ikke har gjort siden VM-finalen i Eugene i USA i sommer da han gikk for en knalltøff åpning på 400 meter hekk uten å ha få kjørt de nødvendige forberedelsene, sier Rodal.

Flere spekulerte i om Warholm skulle passere sin egen europarekord på 45,05, men det holdt ikke helt.

– Jeg bommet nok kanskje litt på åpningsfarten, men for all del, det er et gull og det er deilig. Det var det viktigste å ta med seg i dag, sier løperen fra Ulsteinvik.

JAKTET REKORD: Karsten Warholm. Foto: STR / AP

Belgiske Julien Watrin og svenske Carl Bengtström kom på plassene bak Warholm.

Warholm har vist gode takter i Istanbul. I forsøket løp han inn på tiden 45,75, mens det ble 45,43 i semifinalen.

Starten på sesongen har vært stor kontrast til den forrige, hvor Warholm slet med en hamstringskade og det var ved flere løp usikkert om han skulle stille.

– Jeg trives der (jeg er nå). Det er stas. Hardt arbeid har lønt seg, så det er gøy, sa Warholm.

27-åringen innehar verdensrekord på 400 meter hekk som han satte i OL i Tokyo i 2021 med tiden 45,94.