Therese Johaug om mulig VM-comeback: – Jeg ønsker og håper å være der

Therese Johaug sier i et intervju at hun kan tenke seg å stille på VM-femmila i Trondheim.

Uttalelsen gir hun i et arrangørintervju med Engadin Skimarathon i Sveits. Der skal hun søndag delta.

– Jeg ønsker og håper å være der. Men det er selvsagt masse jobb, sier Johaug om å delta i VM neste år.

– Jeg vet at ingen vil være fornøyd om jeg blir nummer fire, og alle vil at jeg skal ta gull. Det er også mitt mål, men hvis jeg skal delta i Trondheim, må jeg kvalifisere meg og vite hvilke løp jeg skal gå for å klare det. Jeg skal ikke gå en hel verdenscupsesong, legger hun til.

35-åringen la opp som langrennsløper på toppnivå etter 2021/22-sesongen. (NTB)

Johaug er tilknyttet NRK som langrennsekspert. NRK gjør redaksjonelle vurderinger uavhengig av dette.