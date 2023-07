– Det er heilt sjukt. Det er faktisk heilt sjukt. Det er tullete, seier ein smørblid Karsten Warholm til NRK etter løpet.

Sunnmøringen, som for anledninga sprang med Dimna IL-drakt, suste inn til NM-gull med tida 46.75 – og leverte med det eit løp NRK-kommentator Jann Post kalla eit av dei villaste NM-prestasjonane han nokosinne hadde sett.

Warholm, som kom rett frå Diamond League-siger i Stockholm til Jessheim, leverte eit løp ein friidrettskonge verdig.

– Det er noko av det verste eg har sett i NM-samanheng, sa Jann Post etter løpet.

– I all audmjukheit er eg tilbøyeleg til å vere einig, svarar Warholm.

Trur på Tokyo-tal

Resten av startfeltet på Jessheim hadde rett og slett ikkje sjanse til å hengje på Warholm. Han dundra ut frå start, la dei ti hekkane trygt bak seg og passerte målstreken til nok ei imponerande tid.

– Då blir det krevjande for nokon andre å ta Kongepokal i NM. Det her var brutalt, solid gjennomført, seier NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal.

SMØRBLID: Karsten Warholm kunne glise etter 400 meter hekk-løpet på Jessheim. Foto: Geir Olsen / NTB

Løpet var faktisk så imponerande at NRKs kommentatorduo byrja å snakke verdsrekorden til Warholm, og om han no kan kome tilbake på eit liknande nivå.

– Det er ingen grenser for denne mannen. Om det er klubbmeisterskap, NM, VM eller OL – han gir det alt han har, sa ein ekstatisk Post i kommentatorboksa til NRK.

– Kva kan denne mannen finne på i ei VM-finale? Eg trudde ikkje på 45-talet før OL i Tokyo, men i år er eg sanneleg ikkje sikker, seier Post, og siktar til Warholms verdsrekord på 45.94.

– Ja, og vi snakka faktisk om at han hadde gjort det vanskeleg for seg sjølv, og at det kunne bli vanskeleg å gjentake 45.94 frå OL-finalen i Tokyo, men no byrjar eg faktisk å tru at det kan vere mogleg igjen. Det her var veldig overbevisande, svarte Rodal.

NOREGSMEISTER: Karsten Warholm under intervjuet med NRK etter å ha smadra feltet på 400 meter hekk. Foto: Geir Olsen / NTB

– Særdeles sterk søknad

Leif Olav Alnes smilte frå øyre til øyre då han prata med NRK etter løpet til Warholm.

– Det var eit kjempeflott løp. Vi har prøvd begge deler, og det er langt meir morosamt når det går bra, seier Alnes.

Han legg til:

– Om du ser på tida er det veldig lite som ikkje har fungert. Det er gjerne sånn at ein analyserer det ordentleg etterpå og baserer svaret sitt på analysar, men det er i kvart fall ikkje mykje som kan ha gått gale.

– Kva tenkjer du om dette som ein søknad til kongepokalen?

– Eg vil karakterisere det som ein særdeles sterk søknad, seier Alnes.

EDELT METALL: Karsten Warholm med beviset på sigeren under 400 meter hekk. Foto: Geir Olsen / NTB

Warholm kalla det sjølv ein god søknad.

Kongepokalen i friidretts-NM delast ut av ein jury basert på utøvarane sine prestasjonar under hovudmeisterskapen. Warholm har vunne kongepokalen fem gongar, sist i 2019.

Suveren Rooth

Det var ikkje berre på herresida at det var ein overlegen utøvar i øvinga 400 meter hekk, for Andrea Rooth var i ei klasse for seg sjølv på kvinnesida.

Ho sikra sitt fyrste NM-gull med tida 56.38, som også gav ny personleg rekord.

– Det er dødsgøy. Eg har aldri fått eit jækla NM-gull på den distansen her, og eg har kjempa hardt kvar gong. Men det var veldig deilig at det endeleg var i boks, seier ho til NRK.

– Eg tenkte hele vegen at «no er det ein ved sidan av meg som kjem og tek det, no må du berre springe på. Det er ikkje alltid ein får det til, men at det sat i dag var veldig deilig, seier Rooth vidare.

NØGD: Andrea Rooth etter sigeren på Jessheim torsdag kveld. Foto: Geir Olsen / NTB

Ho siktar seg no inn på fleire medaljar av edelt metall under U23-EM neste veke. Men fyrst må ho legge smertene frå torsdagens konkurranse bak seg.

– Tenk at vi gjer det her frivillig, seier ho mens ho pustar og pesar.

Ho påpeiker at det er verdt det, men samanliknar det med å føde.

– No har eg ikkje født, men det følast som det er det nærmaste eg kjem å føde. Det er vondt, seier ho.

– Kor?

– Overalt, eigentleg. Eg trur til og med eg har vondt her, seier ho, og viser fram fletta i håret.

