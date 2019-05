Köln tilbake i Bundesliga

Med 4-0 over Greuther Fürth er Köln tilbake i Bundesliga etter eitt år på nivå 2 i tysk fotball.

To rundar før slutt har Köln ni poeng ned til Union Berlin på tredjeplass på tabellen. To lag går opp, og Paderborn ligg best an til å følgje Köln.