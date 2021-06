Sterk 1500 av Sæten

Amalie Sæten (23) forbedret sin personlige rekord fra 4.09,78 til 4.08,81 da hun vant 1500-meteren på Bislett. Med det klatret hun også fra tiende til åttendeplass på lista over tidenes beste norske kvinner på distansen.

– På trening har jeg sett at jeg er bedre, men jeg vet jo ikke hva det ville resultere i på en 1500. Så det å få den bekreftelsen er veldig, veldig digg, sier Sæten til NRK.

Hun er ikke aktuell for OL iTokyo, men sikter seg inn mot EM i München neste sommer. Det betyr at det ikke blir mesterskap for henne i 2021.

– Målet er bare å løpe bedre enn i fjor, og gjerne få et felt hvor jeg kan løpe enda fortere. Og jeg tror at hvis jeg hadde løpt i felt i dag, så kunne det gått enda radigere, sier hun.

Sæten hadde harehjelp, men måtte gjøre jobben helt alene de siste 500 meterne.