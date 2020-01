– Jeg var egentlig likegyldig. Jeg kjente ikke på nervøsitet, spenning, glede, sorg eller noe. Det var bare ikke artig, sier Kalvå når NRK spør hva slags følelse hun reiste rundt med på skirenn i 2018/2019-sesongen.

Har imponert

Hun fikk enkelte sjanser i de mindre gjeve rennene i verdenscupen sist sesong. Men hun ble stort sett mellom nummer 20 og 40. Ofte nærmere det siste enn det første.

Nå er Kalvå – som ofte har blitt omtalt som kjæresten til landslagsløper Didrik Tønseth eller søskenbarnet til Marit Bjørgen – som en annen skiløper å regne.

Det har de første verdenscuphelgene vist – og i Tour de Ski er trønderen på en 16. plass etter fire etapper. På plass i Val di Fiemme smilte hun under treningsøkten på hviledagen i Italia. Det er snaue tre minutter opp til Therese Johaug som leder touren (se sammenlagtstillingen i faktaboks lengre ned).

Johaug er imponert over det trønderen har gjort så langt. Det samme er landslagstrener Geir Endre Rogn.

Men snuoperasjonen i både hode og form har ikke skjedd uten dramatikk.

Anne Kjersti Kalvå, her avbildet før et renn i årets utgave av Tour de Ski. Foto: Terje Pedersen

Oppvaskmøte

For det var ikke bare Kalvå som slet sist sesong. Det var det flere utøvere på rekruttlandslaget som gjorde. Rekruttene er utøverne på nivået under elitelag. Men i fjor så det ikke slik ut.

Utøverne var misfornøyde. Hun tror det for hennes del handlet om at hun ikke hadde overskudd. Et eller annet sted på veien «kjørte hun seg i veggen» gjennom fjorårshøsten. Hun klarte ikke å fange opp tegnene underveis. Så var det for sent.

Ifølge NRKs opplysninger ble det kalt inn til fullt oppvaskmøte med rekruttutøverne og skiledelsen i mars måned. Ledelsen var blant annet representert ved daværende landslagssjef Vidar Løfshus. Nåværende langrennssjef Espen Bjervig var også til stede.

SKI-TOPP: Langrennssjef Espen Bjervig, her fra langrennsåpningen på Beitostølen. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

Frontet kritikken

Når NRK spør Kalvå om det var et «skikkelig oppvask- og krisemøte», bekrefter Kalvå det hele.

Hun kaller det for en krevende prosess.

– Hele laget hadde havnet «skeis», forklarer hun, og de var nødt til å diskutere hvorfor flere hadde havnet i feil spor for tidlig.

27-åringen var også tillitsvalgt i utøvergruppen og måtte fronte kritikken overfor blant annet Løfshus og Bjervig.

– Jeg måtte stå til ansvar for oss utøverne som var veldig enige, og så var vi uenige med ledelsen. Da ble det en diskusjon fram og tilbake. Vi har et ansvar, de har litt ansvar, vi er uenige om ting. Så ble det tøffe tak. Det er følelser på begge plan, sier hun.

GA ALT: Anne Kjersti Kalvå, her under jaktstarten i Toblach onsdag. Foto: Terje Pedersen / NTB scan

– Vi legger sjela vår i dette, lederne legger sjela si i det, og så var vi ikke på samme bølgelengde. Da blir det tøffe tak. Men sånn det ser ut i år, har vi kommet styrket ut av det alle mann. Mange som var på laget i fjor har gått fort i år. Kanskje vi trengte en ny start, finne tilbake til oss selv.

Også langrennssjef Bjervig bekrefter at det var et tøft evalueringsmøte, der trenere, ledere, utøvere var åpne og ærlige om situasjonen.

– Vi har ett felles mål: Det er å bli best mulig. Det var et møte med stor takhøyde og tøffe tak, sier han, og forteller at Kalvå gjorde den jobben hun var satt til å gjøre som tillitsvalgt.

– Hun la frem deres meninger. Hun var klar og tydelig, sier han.

STORT TALENT: Jan Thomas Jenssen, her fra årets Tour de Ski. Foto: Terje Pedersen / NTB scan

Jenssen takket nei

NRK vet at diskusjonen og kvaliteten rundt opplegget på rekruttlandslaget sist sesong, førte til at en rekke herreløpere følte seg usikre på om de skulle takke ja til plass på laget. Trønderen Jan Thomas Jenssen er også på plass i Tour de Ski.

Han bekrefter at han var en av dem som fikk tilbudet, men takket pent nei fordi han var usikker. Det endte med at Norges Skiforbund skrinla en tradisjonell satsing på Norges nest beste løpere. I stedet laget de et U23-lag for damer.

Dermed var 27 år gamle Kalvå uaktuell.

Sammenlagtstilling i Tour de Ski etter fire etapper: Ekspandér faktaboks 1) Therese Johaug, Norge: 1:22.05

2) Ingvild Flugstad Østberg, Norge: +22,0

3) Natalia Neprjajeva, Russland: +22,0

4) Heidi Weng, Norge: +38,0

5) Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Norge: +50,0

6) Ebba Andersson, Sverige: +51,0

7) Anamarija Lampic, Slovenia: +1:25,0

8) Tiril Udnes Weng, Norge: +1:38,0

9) Sadie Maubet Bjornsen, USA: +2:09,0

10) Jessica Diggins, USA: +2:16,0 Øvrige norske: 16) Anne Kjersti Kalvå: +2:55,0

20) Kari Øyre Slind: +3:32,0

23) Ragnhild Haga: +4:02,0

25) Magni Smedås: +4:21,0

Trygge rammer

– Det ble selvfølgelig en stor skuffelse å måtte «rykke» ned et hakk. Men jeg var fast bestemt på å vise at jeg skulle tilbake, sier Kalvå om beskjeden om at hun ikke fikk være en del av rekruttsatsingen.

Hun brukte noen uker på å komme seg og finne ut at hun skulle klare det selv. Hun tenkte at det kanskje var en retur til regionlaget i Team Veidekke Midt-Norge hun trengte.

– Komme tilbake til trygge rammer, til folk jeg trives veldig godt med, som jeg er veldig glad i og som bare vil meg godt. Jeg startet litt på blanke ark sammen med dem og har bygget meg gradvis opp igjen, har hatt det veldig bra og veldig artig, og står på start denne sesongen her som en mye, mye tryggere, gladere, mer selvsikker.

SMILTE FOR VERDENSCUP PÅ HJEMMEBANE: Anne Kjersti Kalvå, her før rennene på Lillehammer tidligere denne sesongen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Det betyr noe for meg igjen

Hun åpnet råsterkt under langrennsåpningen på Beitostølen. Hun medgir at det har vært noen opp- og nedturer også den første måneden av sesongen, men i sum noe helt annet på både sprint og distanse enn hvordan det så ut på samme tid i fjor.

– Alt i alt har jeg fått tilbake følelsesspekteret mitt. Jeg blir nervøs, spent, glad, skuffet. Det betyr noe for meg igjen. Det er det som er bra med idretten, følelsene rundt det, sier Kalvå.

Langrennssjefen er imponert over den jobben Kalvå har gjort etter en tøff vinter sist sesong.

– Det viser hvordan regionlagssystemet vårt fungerer. Og det er en tøff jobb hun gjør. Hun brettet opp ermene. Det står det respekt av, sier Bjervig.

