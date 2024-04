Grøvdal misset OL-kravet

Karoline Bjerkeli Grøvdal stilte opp på 10-kilometer gateløp i Drammen søndag. Der gikk hun for OL-krav, men motvind på andre halvdel gjorde at hun ikke klarte det.



Etter 5,8 kilometer lå Grøvdal an til en kanontid, men da hun snudde og løp tilbake i motvinden ble det tungt. Til slutt endte hun på 31,01. OL-kravet er 30,40.



– Alt lå til rette for å løpe fort her, kanskje bortsett fra litt vind. Det var bra til fem-seks kilometer. Så må jeg slippe litt til en gruppe. Da blir jeg liggende litt alene fra seks til åtte kilometer i motvind, Sier Grøvdal til NRK.



Dermed må hun enten klare krave senere i sesongen eller sørge for at hun kvalifiserer seg på ranking til OL.



– 31 blank føler jeg er grunn-nivået mitt. Det er ikke langt derfra til 30,40. Jeg har heldigvis god tid til å ta det kravet. Det hadde vært veldig fint å huke av et krav, det er derfor jeg prøvde meg her.