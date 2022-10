Jukseskandale ryster fiskemiljøet: – Det er motbydelig

En video delt på Twitter viser tydelig irriterte konkurrenter som skjeller ut personene som er tatt for juks. Videoen har gått viralt og er sett av over 11 millioner.

– Jeg vil ikke at noen skal røre disse personene. Jeg vil at dere skal dra herfra, sier turneringsdirektør Jason Fischer på videoen.

– Ring politiet! Dere må i fengsel, roper flere av konkurrentene.

Det var sportsfiskerne Jacob Runyan og Chase Cominsky som ikke helt hadde fiskelykken med seg i helgens konkurranse i Cleveland.

Fiskerne er høyt respektert og har vunnet de tre seneste konkurransene i Lake Erie Walleye Trail. Den siste seieren kom så sent som i september og duoen har vunnet flere hundre tusen kroner.

– Dette er utrolig trist for miljøet og dessverre en påminnelse om at ikke alle har ærlige hensikter, forteller redaktør i Fiskeavisen, Daniel Tilrem, til NRK.

Preger en hel fiskeverden

Turneringsdirektør Fischer ble mistenkelig da fem fisker som normalt veier ni kilo til sammen viste 15 kilo på vekten.

Fischer tok tak i den ene fisken og kjente et hardt objekt i magen som kjentes unaturlig. Deretter grep han tak i en kniv, skar opp magen og flere blykuler falt ut.

REAGERER: Redaktør i Fiskeavisen, Daniel Tilrem, etter jukseskandalen. Foto: Privat

Øyeblikket ryster hele fiskeverden, skriver New York Times.

– Sportsfiskere som driver med konkurransefiske legger utrolig mye tid i å forbedre teknikk, studering og kartlegging. Da er det utrolig synd at noen fiskere velger å jukse seg til serier, sier Tilrem til NRK.

– Det er motbydelig

NRK har prøvd å komme i kontakt med Fischer som ikke har vært tilgjengelig for en kommentar.

– Det er motbydelig. Jeg beklager for å skuffet dere og jeg er glad for at jeg klarte å ta deltakerne for jukset, skriver turneringsdirektøren på Facebook.

Runyan og Cominsky ville ha endt på førsteplass og tatt med seg hjem over 250.000 kroner, men ble diskvalifisert.

– Når det er snakk om premier av større verdi så virker veien til juksing kortere for enkelte. Det er alltid en risiko når man har premier med høyere verdi, sier Tilrem.

WALLEYE: Slik ser en Amerikagjørs eller Walleye ut. Bildet er brukt til illustrasjon. Foto: Mike Groll / AP

Fisken som ble fylt med blykuler kalles en Amerikagjørs på norsk, mens den omtales med det litt mer klingende navnet «Walleye» på engelsk.

Fischer forteller at han er usikker på hva som vil skje med premiepengene som Runyan og Cominsky har vunnet tidligere.

Ross Robertson, som er en respektert fisker i fiskemiljøet, kaller det hele en «skitten» måte å jukse på og beskriver juksen som et mørk bakteppe for sporten. Likevel håper han at skandalen har et potensial til å bli noe positivt hvis man klarer å lære fra juksen.

– Kanskje dette vil være det som stopper andre fiskere fra å jukse og får i gang viktige endringer i hvordan sporten utføres, sier Robertson ifølge New York Times.