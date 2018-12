Johaug fikk teknisk «nødhjelp» – så smadret hun konkurrentene

Johaug smiler bredt etter å ha tatt sin fjerde distanseseier av fire mulige med 15-kilometeren i fri stil på Beitostølen.

Nærmeste konkurrent, Charlotte Kalla, var til slutt hele ett minutt og fem sekunder bak skiesset.

Og det er ikke bare avstanden som gjør at Johaug kaller det «sesongens klart beste renn».

30-åringen forteller at hun var så misfornøyd med egen teknikk på Lillehammer, hvor hun for øvrig også vant, at hun la inn ekstra teknikktrening.

– Hjalp meg veldig

Dermed reiste trener Pål Gunnar Mikkelsplass til Beitostølen for å terpe teknikk hele torsdagen.

– Vi jobbet veldig godt med alle de ulike teknikkene og forberedte meg til i dag (lørdag). Det er små detaljer som skal på plass, og da han kom hit, visste jeg nøyaktig hva jeg skulle gjøre og hva jeg skulle fokusere på. Det hjalp meg veldig, sier Johaug til NRK.

HJELPER JOHAUG: Pål Gunnar Mikkelsplass. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Terpingen ga åpenbart resultat. Selv om Johaug dro fordel av et tidlig startnummer i snøværet, holdt Johaug så høyt tempo at rennet i praksis var avgjort etter noen kilometer.

Allerede halvveis var svenske Ebba Andersson nærmest med 31,5 sekunder.

«Helt suveren» og «helt rått», lød dommen fra Heidi Weng, som ble nummer 14 – to og et halvt minutt bak Johaug.

«Fantastisk reise»

– Jeg er veldig glad for at vi fikk lagt inn en slik økt i sesong. Det blir fort at man legger bort den tekniske jobbingen i sesong, så det er det som er utfordringen min. Jeg vet jo at kapasiteten min er der, sier Johaug.

Hun beskriver vinterens comeback som «en fantastisk reise» fra starten på nettopp Beitstølen i november.

Samtidig innrømmer skiesset at hun har vært sliten i hodet, og hun var altså ikke på sitt beste på Lillehammer, ifølge Johaug selv.

– Jeg føler jeg får gode svar i dag og holder roen. Jeg blir ikke stiv og kan roe meg ned, sier Johaug.