– Nå har vi vel satt punktum for den debatten om at nivået i langløp er så dårlig, sier Astrid Øyre Slind til NRK etter seieren.

Johaug forsøkte seg på et rykk med snaut 800 meter igjen, men Øyre Slind hadde få problemer med å legge seg tett på bakskiene. På oppløpet hadde hun full kontroll.

– For noen fantastiske uker for Astrid, utbryter NRK-ekspert Torgeir Bjørn etter målgang.

Han sikter til at det kun er to uker siden Øyre Slind gikk seirende ut av Vasaloppet.

– Hun er den første kvinnelige vinneren på blanke ski.

SPURTSTERK: Astris Øyre Slind (t.v.) var knusende overlegen på oppløpet mot Therese Johaug. Foto: Alexander Sundal Skjerven / NTB

Ros fra Bjørgen

Astrid Øyre Slind vant nylig Vasaloppet og ble spilt opp som den største utfordreren i forkant av rennet, spesielt fordi hun er vant til å gå langt uten festesmurning. Mens Johaug pekte på Øyre Slind før start, mente langløpsspesialisten at det var «99 prosent sjanse for Johaug-seier», mens hun ga samtlige utfordrere én prosent.

Hun mener fortsatt at det var riktig med «én prosent sjanse» og sier hun hadde mer å gå på i armene, mens Johaug uttalte at hun var «kokt» i armene.

– Hun viste styrke på Vasaloppet. Det er en anerkjennelse for Astrid og det Ski Classics-jentene gjør. Det er ikke bare å hive seg med og kjempe om pallen, sier Marit Bjørgen til NRK.

Johaug «helt ferdig»

– Jeg er kjempefornøyd. Det er første gang jeg staker et skirenn i over fem mil, sier Johaug til NRK.

Johaug vant Birkebeinerrennet i 2015, men gikk da på ski med festesmurning. Hun beskriver forskjellene fra å stake så langt kontra et verdenscuprenn over tremil som store. Farten er mer konstant, man får ikke den samme «hvilen» ved å veksle mellom teknikker og hun er ikke like herdet når det kommer til staking over så lange distanser.

– Jeg er helt ferdig, sier Johaug.

Duoen kvittet seg med Emilie Fleten i nedoverbakkene snaut fem kilometer før mål. Hun tok 3.-plassen. Trion gikk størsteparten av rennet sammen.

Nygaard vant herrenes renn

– Det er ingen som har spurten til Andreas Nygaard. Den råeste vinner, kommenterte NRK-kommentator Ole Kristian Stoltenberg.

Nordmannen var suveren i spurtduell med svenske Max Novak – og innfridde favorittstempelet.

– Man kan aldri føle seg trygg på dette nivået. Jeg kjente meg ikke sikker, men følte jeg hadde gode kort på hånden, sier Nygaard til NRK.

Her avgjør Nygaard Birken Du trenger javascript for å se video.

– Jeg følte meg utrolig bra hele veien. Det var mye motvind, så det var vanskelig å gjøre noe i front, sier Nygaard.

Novak tok 2.-plassen, mens Emil Persson kom på 3.-plass. Femmilsvinneren fra Holmenkollen, Martin Løwstrøm Nyenget, endte på 4.-plassen.

– Han går inn i en eksklusiv klubb som vinner Birken og Vasaloppet i samme år, sier NRK-ekspert Torgeir Bjørn om Nygaard.

PS! Begge vinnerne vant både Vasaloppet og Birkebeinnerrennet i 2022.