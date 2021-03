29. januar overrasket Tour de Ski-vinner Jessica Diggins storfavoritten Therese Johaug og slo henne på 10 kilometer individuell start. Det var Johaugs første tap på intervallstart siden 2016, og kom som et sjokk for mange.

– Johaug er slått! utbrøt NRKs kommentator Jann Post etter at Diggins' seier var et faktum.

– Det å slå Johaug på 10 kilometer i disse løypene er strålende gjort av Diggins, sa ekspert Torgeir Bjørn.

FIKK BANK: Therese Johaug tok seg helt ut under ti-kilometeren i Falun, men ble likevel slått. Du trenger javascript for å se video. FIKK BANK: Therese Johaug tok seg helt ut under ti-kilometeren i Falun, men ble likevel slått.

Men Johaug selv tok grep bare ett minutt etter å ha gått i mål. Etter å ha fått igjen pusten, tok hun en telefon til broren, Karstein Johaug.

Han har trent sammen med storesøsteren i en årrekke, og hadde som vanlig fulgt løpet i Falun tett, analyse og tidtaking.

– Det tok kanskje ett minutt før hun ringte meg. Hun gikk et veldig godt skirenn, men hun ville vite hvilke partier hun tapte mye tid på, forteller Karstein Johaug til NRK.

OVERRASKET: Therese Johaug måtte se seg slått av Jessica Diggins i Falun. Foto: Fredrik Sandberg/tt / NTB

Avslører Johaug-svakheter

Allerede da startet planleggingen av hvordan Therese Johaug skulle angripe morgendagens 10 kilometer under VM i Oberstdorf. Trener Pål Gunnar Mikkelsplass har naturlig nok også vært med på arbeidet.

Karstein Johaug satt underveis med både laptop, nettbrett og mobil for å analysere løpet hennes så godt som mulig.

– Da fant jeg ut at det var enkelte partier at hun tapte mer enn normalt. Det var greit å få bekreftet det, og da sa jeg at hun ikke kunne gå sånn i VM, sier lillebror Johaug.

Han mener at hun viste en av få svakheter i Falun.

– Hun fikk høy puls og ble litt stresset da hun fikk negative sekunderinger. Da følte hun at hun måtte jage, i stedet for å ta seg tid. Det førte til at hun mistet mye energi og kraft i løpet sitt, forteller han.

SMERTEFULLT: Johaug er ikke vant til å stå på dette trinnet på pallen. Foto: Fredrik Sandberg / AP

– Har hun lært av sine feil fra Falun, tror du?

– Ja, det tror jeg. For VMs del, for interessen og for deres del (media, journ.anm.), så tror jeg det var bra at hun fikk den smellen. Jeg synes det er helt topp at Jessica Diggins, som er en bra skiløper og person, viser at det er mulig å slå Therese, sier broren.

Men samtidig forteller han at dette er langt fra første gang han blir ringt like etter et renn.

– Hun ringer meg ofte hvis det går dårlig. I Holmenkollen i fjor ringte hun meg kanskje enda tettere etter konkurransen. Hun vil ofte få ut frustrasjon, og jeg er glad for at hun får det ut. Da går det ikke utover miljøet rundt henne, sier han.

JOBBER TETT: Therese Johaug og Karstein Johaug jobber tett for å forbedre Therese som langrennsløper. Foto: Anders Skjerdingstad

– Jeg er sugen på å gå fort

Tirsdag skal langrennskvinnene gå samme distanse i VM, og Therese Johaug forteller at hun er revansjelysten.

– Det er mange som går fort på 10 kilometer som også har lyst til å gjøre det i morgen. Jeg vet at Jessica (Diggins), Ebba (Andersson) og Frida (Karlsson) kan gå fort, i tillegg til de norske jentene, sier hun, og legger til at spesielt de svenske langrennsløperne er de største konkurrentene tirsdag.

Amerikanerne, med Diggins i spissen, har hatt et tøft mesterskap foreløpig. Men Johaug vil ikke avskrive dem.

– Det er ikke bare å hente medaljene. Det skal gjøres en god jobb i forkant, og jeg må ha flaksen på min side for å hamle opp med de beste, sier hun.

Men formen virker å være på topp nå. Hun hadde full kontroll under skiathlon i helgen, og knuste konkurrentene sine. Det gjør henne ikke til mindre favoritt på 10 kilometer.

– Jeg føler meg ganske rolig. Jeg har ladet opp på best mulig måte. Så måtte den beste vinne i morgen, rett og slett. Det er nok mange som er revansjelysten etter skiathlon, og jeg er sugen på å gå fort i morgen. Jeg skal i hvert fall gjøre mitt beste, sier 32-åringen.

NY SJANSE: Tirsdag kan Therese Johaug ta revansje etter den sure andreplassen i Falun. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Gjør resultatet i Falun deg usikker i forkant av tirsdagen?

– Nei, overhodet ikke. Jessica var to sekunder foran meg i Falun, det er sånn idretten er. Jeg føler siden Falun at jeg har lagt ned en god treningsperiode, sier Johaug.

Trener Ole Morten Iversen mener at Johaug må finne seg i å være favoritt i tirsdagens renn. Men han avskriver på ingen måte konkurrentene.

– Jeg tror det var greit for henne å få en vekker i Falun og se at det ikke er nok å være favoritt og gå inn til gullmedalje. Alt må klaffe, sier Iversen til NRK.