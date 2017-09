Johaug kastes ikke ut av treningssentre

Det sier antidopingansvarlig i Sats Elixia Norge, Atle Arntzen, til NTB.

Langrennsstjernen må leve med rykter. Et av disse gikk på at hun ikke lenger kunne benytte seg av treningssentre i Norge.

Arntzen er glad for å kunne tilby henne tilbudet. – Vi samarbeider godt med Antidoping Norge. Når det gjelder utøvere som har avlagt positiv dopingprøve, så har de 14 dagers frist på seg til å komme opp med en legeerklæring til oss. Den skal dokumentere at den positive prøven skyldes bruk av medikamenter i et medisinsk tilfelle.

– For Therese Johaug gjaldt det såret på leppen. Hun – og andre i tilsvarende situasjon – er selvfølgelig hjertelig velkommen til å trene på våre sentre, sier Arntzen.

Må vente

Han sier han ble «trist» da han hørte snakk om at Johaug skulle være utelukket.

Johaug får ikke være med landslaget eller trene i Norges Idrettsforbund-regi før utelukkelsen er ferdigsonet til våren.

UTESTENGT FRA LANDSLAGET: Johaug får ikke trene med landslaget. Foto: GIUSEPPE CACACE / AFP

Hun mottar pengestøtte fra NSF selv etter dommen. – Det blir ikke noen sportslig oppfølging av henne, men innenfor regelverket til WADA (antidopingbyrå) så kan vi gi henne stipend. Det gjør vi, sier landslagssjef i langrenn Vidar Løfshus til NTB.

Seefeld-VM i 2019 blir Johaugs comeback på mesterskapsscenen. Der kommer hun trolig til å gå styggfort.