3. og 4. desember i fjor:

Det er verdenscup i langrenn på Lillehammer, Jessica Diggins vinner lørdagens 5 km fristil og Krista Pärmäkoski er raskest på søndagens 10 km lange jaktstart i klassisk.

Etter at konkurransene er ferdig spenner dopingsuspenderte Therese Johaug på seg skiene og går distansene – raskere enn noen gjorde med startnummer på brystet.

Johaug-trener Pål Gunnar Mikkelsplass vil ikke bekrefte dette, men sier:

– Vi vet jo at Therese er veldig god, så at hun går like fort som de hun konkurrerte med året før, og som hun stort sett slo, er ikke noen kjempebombe i seg sjøl.

Dopingsaken henger fortsatt over Johaug. Tirsdag forklarte hun seg for siste gang, i idrettens voldgiftsrett CAS. Der kom det fram at Det internasjonale skiforbundet (FIS) vil skjerpe den norske dommen på 13 måneders utestengelse – til et sted mellom 16 og 20 måneder.

Bedre og bedre

Skulle CAS gi FIS medhold, er det trolig verdens beste langrennsløper som ikke får gå OL i Pyeongchang neste vinter. For etter de gode testløpene i desember har Johaug bare blitt bedre.

Faktisk er de fysiske testene denne våren og sommeren bedre enn noen gang før. Både Johaug selv og trener Mikkelsplass bekrefter de positive resultatene – uten å ville utdype dem.

– Jeg har hatt gode testresultater. Jeg har fått kontinuitet i treningen og kunne fokusert kun på meg selv. Det er ikke dermed sagt at jeg går fortere på ski, men det er i hvert fall godt for meg å se at alt jeg har vært gjennom ikke har gjort meg til en dårligere skiløper, sier Johaug til NRK etter tirsdagens høring.

Johaug og Mikkelsplass forholder seg til rammene som ligger der. Inntil CAS avgjør ankesaken, er rammen en utestengelse på 13 måneder. Det betyr at Johaug per nå kan få trene med landslaget igjen fra den årlige høydesamlingen i Val Senales i slutten av oktober.

SISTE ORD ER SAGT: Tirsdag forklarte Therese Johaug seg for CAS. Nå kan hun bare vente på endelig dom. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Ekstrem høyde

Fram til det har hun et eget opplegg med to høydesamlinger. Den første av dem er av det ekstreme slaget, i Aspen i USA.

Der skal Johaug bo på 2500 meters høyde i 25 dager – og trene på 3000 meters høyde.

– Det er spennende og utfordrende, man må være litt mer forsiktig når man bor på 2500 enn 2000. Men på en annen side ser vi på det som en lite fordel at det er så høyt, for da må hun være forsiktig. Hun må legge inn sikkerhetsmarginer, og det kan være gunstig, sier Mikkelsplass

– Så ved å dra til ekstrem høyde skal dere unngå en høydesmell?

– På en måte ja.

Med stålkontroll på det sportslige og tidenes treningsgrunnlag, er det kanskje bare én ting som kan hindre et suksess-OL i Pyeongchang:

At CAS lar FIS få viljen sin.

Svaret får Therese Johaug innen utgangen av juli.