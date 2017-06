FIS vil ikke se Johaug i OL

Den lukkede CAS-høringen i Therese Johaug-saken er over. Etterpå var partene svært lite interessert i å snakke om hva som egentlig ble sagt.

Men Johaugs advokat Christian Hjort avslører én ting, nemlig hva Det intrernasjonale skiforbundet (FIS) mener er riktig straff.

– FIS la ned påstand om at utelukkelsestiden må være «reasonably extended», de kvantifiserte det under forhandlingene til et sted mellom 16 og 20 måneder etter panelets skjønn, sier Hjort til NRK.

– Ikke grunnlag

Det er FIS som har anket dommen fra domsutvalget i Norges idrettsforbund, som er på 13 måneders utestengelse.

Hvis Idrettens voldgiftsrett (CAS) stiller seg bak påstanden fra FIS, får det dramatiske konsekvenser for Johaug. Da mister hun vinterens OL i Pyeongchang.

Ifølge Hjort var FIS opptatt av dopingadvarselen som var trykt på pakningen som inneholdt leppekremen Johaug brukte. Kremen inneholdt det forbudte stoffet clostebol, som den norske langrennstjernen testet positivt på 13. oktober i fjor.

Advokat Hjort er imidlertid ikke skremt over påstanden fra FIS. At de ønsket en lenger utestengelse har hele tiden vært grunnlaget for anken.

– Jeg tenker at det ikke er grunnlag for det, sier Hjort.

Signalene fra CAS går på at OL-deltakelse kan tale i favør Johaug når endelig dom faller.

– Tre måneder kan ha stor påvirkning på karrieren til utøveren, så det blir tatt med i betraktningen. En utestengelse på sommeren for en langrennsløper er ikke så alvorlig og ødeleggende, men en utestengelse under OL eller VM er veldig annerledes, sa generalsekretær i CAS, Matthieu Reeb, til NRK tidligere tirsdag.

FORHANDLINGER: Johaug-advokat Christian Hjort forteller at FIS ønsker en langt strengere straff for hans klient, men frykter det ikke. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Store konsekverser

NRKs langrennsekspert Fredrik Aukland synes det er vanskelig å spå utfallet i saken, ettersom informasjonen er såpass begrenset. Men han registrerer at partene står langt fra hverandre.

– Det viser at det er en enorm forskjell på den straffen hun har fått og den straffen FIS ønsker. Det må de ta på alvor. Når FIS er villige til å dra straffen så langt, betyr det at det er en viktig sak for dem.

– Men er det fordi de mener Johaug har fått en for mild straff eller fordi de vil statuere et eksempel og vise at de tar antidopingarbeidet på alvor?

– Det er et godt spørsmål. Dette er en unik anledning til å straffe en norsk utøver, samtidig som det er en viktig prisnipiell sak. Hvis man aksepterer at det er legens ansvar, vil det får store konsekvenser for andre saker. Derfor er grad av skyld prinsipielt viktig i denne saken, sier Aukland

– Spurte om mye rart

Advokat Hjort opplyser overfor NRK at partene er blitt bedt om å ikke referere fra tirsdagens forhandlinger i Lausanne. Mike Morgan, som førte saken for Johaug, forlot høringen uten å gi intervjuer.

Johaug selv er også sparsom med kommentarer om hva som faktisk ble sagt.

– Var dopingadvarselen sentral?

– Klart, de spurte om mye rart, blant annet det. Men det var ikke veldig sentralt.

– Hvordan opplevde du utspørringen?

– Jeg følte at det var en god tone, som det var på Ullevaal. Jeg fikk mye erfaring de to dagene, og jeg dro med meg det hit. Jeg visste hva jeg gikk til og hvordan saken ble.

Avgjørelsen fra CAS er ventet å foreligge inne utgangen av juli og vil setteet endelig punktum for rettsoppgjøret etter Johaugs positive dopingprøve.