Johaug går for årsbeste i verden: – Kan løpe siste runden baklengs

– Ah. Hva har jeg gjort?!

Therese Johaug slår seg til hodet, men med et smil. Hun har akkurat testet farten hun skal løpe etter i 10.000 meter på Bislett. Farten som skal gi en tid tilsvarende forrige VM-krav betyr 76 sekunder per runde, og vises med lysteknologi inne ved lista.

LYSHJELP: Johaug mener hun har stor nytte av lysene som fungerer som fartsmålere under løpet. Foto: Lise Åserud / NTB Scanpix

– 31.50 er for å ha noe å strekke meg etter, og jeg vet det blir knalltøft. Det er mulig lyset drar fra meg på slutten der, men jeg må jo prøve, sier hun til NRK etter sin aller første løpetur ute på Bislett.

Impossible Games vises på NRK 2 fra 19.30, og NRK 1 fra 20.00 torsdag.

Kan toppe liste

I NM i fjor tok hun gull på distansen med 32.20,87. Nå går hun ikke bare for personlig rekord, men også årsbeste i verden. Den tiden er nemlig på ganske beskjedne 33.29,3.

– Oj, jeg håper jo kanskje jeg tar den, sier Johaug når hun får høre om muligheten.

– Fordelen med å løpe så tett på koronaperioden er at ingen har løpt noe særlig, så årsbeste blir det så lenge hun kommer seg til mål. Med den formen hun er i nå så kan hun løpe baklengs siste runde, fastslår NRKs langrenn- og friidrettskommentator, Jann Post.

Han påpeker at flere har løpt 10 kilometer gateløp langt raskere, og at Johaug uansett vil være langt bak verdenstoppen – noe hun selv også er veldig klar over. Men også Post har tro på at hun når målet på 31.50, særlig på grunn av lysharene.

– Hun får en kjempefordel av lys i dette løpet, for hun har ingen fartsfølelse – noe hun viste i NM i fjor. Nå kan hun få et jevnt løp og det gir henne en god sjanse, sier han.

Ber andre skru ned forventningene

USIKKER: – Jeg kunne vel kanskje ha preppa formen enda mer hvis jeg virkelig skulle løpe fort for å si det sånn, sier Therese Johaug. Foto: Lise Åserud / NTB Scanpix

Langrennsstjernen har hatt flere treningsøkter på bane den siste tiden. Hun forteller at hun har holdt farten, men stort sett har hatt pause etter hver 1000-meter, og er derfor ikke like selvsikker som mange er på hennes vegne før stevnet.

– De må skru ned forventningene litt. Jeg vet det blir hardt og det er en knalltøff tid. Det er ikke for ingenting at det er et VM-krav, men jeg skal gjøre mitt beste for å springe fortest mulig og om det blir 31.50, 32.30 eller ratt 33, så skal jeg gi det jeg kan for å få en god opplevelse, forklarer Johaug, som virkelig har begynt å kjenne på nervene.

– Det er ganske mange sommerfugler i buken nå for å si det sånn, men samtidig skal dette blir moro.