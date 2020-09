Johaug erkjenner logo-regelbrudd: – Jeg legger meg flat

Regelverket er imidlertid klokkeklart: Norges Skiforbunds kommersielle manual, som er utøvere og lederes oppslagsverk for markedsregler, slår fast at Johaug og andre landslagsutøvere skal bruke rett offisiell bekledning med lagets sponsorer i møte med media.

I det minste skal hovedsponsoren være synliggjort i for eksempel bilder i sosiale medier når hun trener og dermed utøver yrket sitt. Som løping, ski- og rulleskigåing, sommer som vinter. Men i NRK-intervjuet var ingen forbundssponsorer på plass. I stedet hadde Johaug på en halsvarmer med en privat samarbeidspartner.

Forbundssponsorene var heller ikke å se på bekledningen hennes i en rekke sosiale medier-poster den uken.

Det har etter det NRK forstår fått flere i Norges Skiforbund-systemet til å stusse over – og reagere på – Johaugs manglende logomarkering, ettersom den vanligvis har blitt strengt praktisert fra markedsavdelingens side. I regelverket er det spesifisert at utøveren selv har ansvaret for å ha på rett bekledning.

PÅ SAMLING: Therese Johaug, her før en treningsøkt med resten av langrennslandslaget på Hafjell onsdag. Foto: Geir Olsen / Geir Olsen

Visste ikke om intervju

Konfrontert med regelbruddet, forklarer Johaug rolig at NRK-intervjuet ble gjort under en privat samling på Sognefjellet og at hun for anledningen kun hadde tatt med seg vanlige klær som bærer hennes eget merkenavn.

Hun forteller at hun ikke visste om intervjuet og antyder langt på vei at det ikke hadde vært riktig å droppe en intervjuforespørsel i skiløypene.

Pekte på Iversen og Klæbo

Etter at NRK har påpekt at hun også har tatt bilde av seg selv i treningstøy på langrennstrening uten logoer og lagt ut i sosiale medier, spør vi om reglene er for vanskelige eller rigide å følge.

– JEG ER «BACK IN BUSINESS»: Det sa Therese Johaug etter denne økten, noen uker etter at hun måtte bremse ned treningen. Hun var soleklart sterkest av alle på laget på en intervalløkt onsdag. Foto: Geir Olsen / NTB

– Jeg legger meg flat. Jeg skulle sikkert hatt på meg Sparebank1-logo på bildet, men så var jeg der i privat regi, og tenkte ikke over at jeg skulle ha på meg Skiforbundets sponsorer, sier Johaug – og virker å ta hele situasjonen med stor ro, før hun legger smilende til:

– Men så er jeg kanskje ikke den eneste på det laget, du kan gå på Instagram-kontoen til Emil Iversen og se på de bildene han legger ut, og Johannes (Høsflot Klæbo) for den saks skyld, så er ikke jeg den eneste.

– Men dette er en dialog jeg har med Skiforbundet, og jeg har god kontakt med Espen og de andre som jobber der på det. Og vi har en god tone, for å si det sånn. Men hvis NRK begynner å bli logo-«politi», så er det bra, så slipper forbundet å ta det, sier Johaug – og smiler enda litt bredere.

– Men er regelverket for strengt i dine øyne?

– Tja, egentlig ikke. Jeg har som sagt en god dialog med Skiforbundet på dette her.

NRK har for ordens skyld vært i kontakt med både Klæbo og Iversen. Ingen av dem ønsker å kommentere Johaugs utspill.

Langrennssjefen: – En glipp

Langrennssjef Espen Bjervig virker å ta situasjonen med stor ro, men lar det skinne gjennom at han reagerer på at NRK tar opp saken. Han gjør det imidlertid klart at hans aller største skistjerne selvfølgelig, i henhold til forbundets regler, skulle hatt alle Norges Skiforbunds logoer på.

Det har for øvrig i forbundets reglement ingenting å si om treningen er å regne som i «privat» regi eller om utøveren er på samling med laget.

– Vil det si at hun brøt reglene, i dine øyne?

– Hva skal man si når det kommer et TV-team og lager reportasje og du ikke vet at de er der? Hun vet hun skulle hatt på logoer og hva våre retningslinjer sier.

LANGRENNSSJEF: Espen Bjervig, her fra langrennsdamenes samling på Hafjell denne uken. Foto: Geir Olsen / Geir Olsen

– Hun la også ut ikke bare ett, men to bilder på Instagram samme dag, uten logoer. Det var hun vel klar over ... Hva synes du om det?

– Åh, har hun det? Det visste jeg ikke. Det faller innunder den samme kategorien som da hun var på TV.

– Hva synes du om at din største stjerne gjør sånne feil?

– Jeg synes det er ganske merkelig at dette er en sak for NRK. Det er egentlig en internsak for Skiforbundet. Jeg har pratet med Therese. Alle kan gjøre feil. Og akkurat nå ble det en glipp der, sier langrennssjefen.

– Sier ifra

Sponsorsjef i Sparebank1, Stein Bugge, sier at han forstår godt at NRK tar opp saken. Han vil ikke kommentere denne Johaug-saken spesifikt, men forteller at de følger med på om avtaler overholdes og banken får det den har betalt for.

Bugge forteller at de i deres tilfelle har kjøpt logoplassen på utøvernes hodeplagg og merke på sommerbekledning for trening. Og at det gjelder profilering og synlighet i tradisjonelle så vel som sosiale medier. Avtalen har en verdi på ti millioner kroner.

SPONSORSJEF: Stein Bugge. Foto: SpareBank1

– Jeg kan si så mye at vi har en løpende dialog med Norges Skiforbund på dette her. Vi, som alle sponsorer, sier ifra hvis noen av utøverne ikke følger regelverket som er fastsatt, sier han.

– De er avtaleregulert med Skiforbundet når utøverne skal bruke logoen vår og i hvilke settinger. Det skal ligge i bunnen av avtalen vår, nemlig synlighet og profilering. Det er ikke noe vi maser om, men føler vi at ting ikke er som de skal, så sier vi som sagt ifra.

– Kan skape gnisninger

En som derimot er uenig med langrennssjef Bjervig, er Adresseavisens kommentator. Birger Løfaldli har fulgt denne tematikken tett i en årrekke. Han mener den kommersielle manual, der utøvernes markedsregler står nedskrevet, er nødvendig for at løperne skal vite hva de skal forholde seg til.

Når NRK spør om det er viktig om regelverket overholdes, og om Løfaldli kan forklare hvorfor/hvorfor ikke, svarer han slik:

– For at et slik regelverk skal fungere, og for at alle utøverne skal ha forståelse for det og oppleve det rettferdig, må det overholdes. Aller viktigst er det at det overholdes av de største stjernene, som Johaug og Klæbo.

KOMMENTATOR: I Adresseavisen, Birger Løfaldli. Foto: Håvard Haugseth Jensen

– Hvis de største stjernene begår brudd mot regelverket, gir det en uheldig signaleffekt mot resten av løperne, som kan oppleve det som mindre viktig å følge. For landslagsledelsen er det derfor svært uheldig om det kommer gjentatte brudd på dette regelverket.

Løfaldli peker samtidig på andre konsekvenser.

– Det igjen kan virke negativt på stemningen og samholdet i laget og skape gnisninger. For eksempel kan det bli oppfattet som urettferdig hvis noen løpere, kanskje særlig stjernene, bryter regelverket og slipper relativt billig unna, sier Adresseavisens kommentator.