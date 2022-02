Johaug drømte om koronatester: – Har vært preget av mye redsel

– Det er noe av det største en idrettsutøver kan oppnå. Det er en drøm å kunne få det. Det er det jeg mangler i samlingen min. Jeg har muligheter nå i dette mesterskapet, sier Therese Johaug til NRK.

Hun ler når hun blir spurt om hun ville sittet på pressesenteret i Beijing, dersom hun hadde hatt individuelt OL-gull.

– Det er ikke sikkert.

Historien om Johaug og OL vært preget av alt annet enn solskinn. Hennes beste minne er 12 år gammelt. Gullmedaljen fra stafetten i Vancouver.

DEBUTERTE MED STAFETTGULL: Therese Johaug (21) viser frem gullmedaljen i Vancouver. På de individuelle distanserennene ble hun nummer seks og syv. Foto: Heiko Junge / NTB

– Min aller første gullmedalje i hele karrieren. Det var stort, mimrer Johaug.

Johaug fryktet hun skulle miste sjansen til å kopiere det individuelt. Da Heidi Weng og Anne-Kjersti Kalvå testet positivt få dager før OL-avreise, ble OL-drømmen erstattet med koronamareritt.

– Jeg skal innrømme at den siste uken har vært preget av mye redsel for at kanskje dette OL skulle ryke, at jeg skal bli syk, og drømt om natten om koronatester som kunne slå ene eller andre veien, sier Johaug, som ankom OL-landsbyen onsdag kveld kinesisk tid.

Johaugs medaljer i mesterskap Ekspandér faktaboks VM i 2007 i Sapporo: Bronse, 30 km klassisk OL i 2010 i Vancouver: Gull, stafett VM 2011 i Oslo: Gull, 30 km fristil

Gull, stafett

Bronse, 15 km m/skibytte VM 2013 i Val di Fiemme: Gull, 10 km fristil

Gull, stafett

Sølv, 15 km m/skibytte

Bronse, 30 km klassisk OL 2014 i Sotsji: Sølv, 30 km fristil VM 2015 i Falun: Gull, 15 km m/skibytte

Gull, 30 km klassisk

Gull, stafett VM 2017 i Lahti: Utestengt OL 2018 i Sotsji: Utestengt VM 2019 i Seefeld: Gull, 15 km m/skibytte

Gull, 10 km klassisk

Gull, 30 km fristil

Sølv, stafett VM 2021 i Oberstdorf: Gull, 15 km m/skibytte

Gull, 10 km fristil

Gull, 30 km klassisk

Gull, stafett

Favorittstempelet ser ikke ut til å bry henne nevneverdig. Avslappet og selvsikker svarer hun på spørsmål om formen, selv om hun ikke har hatt tid til å kjenne den kinesiske snøen under skiene.

NORSKE MEDALJEHÅP: Therese Johaug (t.v.) og Helene Marie Fossesholm (t.h.) utgjør to av de tre norske som skal gå OLs åpningsdistanse. Ragnhild Haga er den siste. Foto: Heiko Junge / NTB

Løypene rapporteres å være brutale. Det er sånn hun vil ha det når jakten på OL-gullet starter lørdag med 15 kilometer med skibytte.

Preget av opp- og nedturer

Når NRK spør om minnene fra de olympiske lekene i hennes aktive karriere – Vancouver i 2010, Sotsji i 2014 og Pyeongchang i 2018 – er det langt fra bare oppturene som huskes.

– Sotsji var et bra mesterskap, men det var preget av andre ting. Jeg fikk en bronse og en sølvmedalje.

Sølvet fra den avsluttende 30-kilometeren satte punktum for et OL som startet på verst tenkelig vis.

Dagen før åpningsrennet kom nyheten om at Astrid Uhrenholdt Jacobsens bror, Sten Anders, hadde gått bort. Dødsfallet gikk sterkt inn på Johaug. De var nære venner.

Søvnløs før OL-åpningen

Natten før 15-kilometeren ble preget av lite søvn. Marit Bjørgen holdt henne med selskap på hotellrommet. I sistnevntes selvbiografi – «Vinnerhjerte» – skildres kvelden på denne måten:

«Therese sank sammen, alt ble mørkt, kaotisk, men hun husker én ting midt i skredet av følelser: roen og tryggheten fra Marit. De åpne armene.

Therese tenkte at gullfavoritt Marit måtte flytte på sitt eget rom så hun kunne få sove uten å bli forstyrret, lade opp så godt som mulig. For Marit var det uaktuelt. Dette var de sammen om».

FØLELSESLADD ÅPNINGSDAG: Marit Bjørgen og Therese Johaug ga hverandre en god klem etter OLs første renn i Sotsji. Natten i forkant tilbrakte de på samme rom. Bjørgen vant 15-kilometeren. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Johaug åpnet mesterskapet med en 4.-plass, bak Bjørgen, Charlotte Kalla og Heidi Weng. Deretter gikk det bedre sportslig. Bronsen kom på 10 kilometer klassisk.

Siden 22. februar 2014 har hun ikke gått OL-renn.

– I Pyeongchang satt jeg i Seiser Alm og så på TV. Jeg koste meg i Seiser, men skulle helst vært i Pyeongchang, sier Johaug til NRK.

Dopingdommen fra Idrettens voldgiftsrett (CAS) forhindret henne fra å delta.

Hun ble i utgangspunktet utestengt i 13 måneder av Domsutvalget til Norges Idrettsforbund (NIF) da hun testet positivt for det anabole steroidet Clostebol i september 2016. Det ville gitt henne muligheten til å delta i OL. Det internasjonel skiforbundet anker imidlertid dommen.

PREGET: Therese Johaug på pressekonfansen etter at det ble klart at OL i Pyeongchang røk. Bildet er tatt i Seiser Alm 22. august 2017. Foto: Vidar Ruud / NTB

Knuste Bjørgen før OL

Da CAS utvidet dommen til 18 måneder, mistet hun Pyeongchang-lekene. Og dermed sjansen til å kjempe om fire OL-gull.

Marit Bjørgen tok fem medaljer i Sør-Korea. Fire av dem var i øvelser Johaug ville gått. I januar, kort tid før OL, trente de sammen.

– De to øktene jeg hadde med Marit den vinteren betød enormt mye.

Det var første gang hun trente sammen med de andre norse kvinnene på grunn av utestengelsen. Hun fikk den bekreftelsen hun trengte. På en halvtimes distanse slo hun Bjørgen med 20 sekunder, ifølge sistnevntes selvbiografi.

– Da kjente jeg at jeg faktisk ikke hadde tapt meg og fortsatt hadde nivået inne, og kunne komme tilbake og kjempe om gull i Seefeld, forteller Johaug.

Hun returnerte med et smell – bedre enn aldri før. Seefeld-VM i 2019 ble en ubetinget suksess. Gull på de tre individuelle distansrennene. Sølv på stafetten. I Oberstdorf i fjor gikk det enda bedre. Der ble det fire gull.

VM-DRONNING: Therese Johaug vant 10 kilometer klassisk, 15 kilometer med skibytte og 30 kilometer frisil i Seefeld. På stafetten ble det sølv. Foto: Terje Pedersen / NTB

Mesterskapssamlingen teller imponerende 15 gullmedaljer. Ingen av dem er av gjeveste sort: Individuelt OL-gull. Drømmen kan gå i oppfyllelse lørdag.