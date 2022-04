Johaug avsluttet karrieren med seier

Tapte søskenduellen i VM-åpningen

Søsknene Maia og Magnus Ramsfjell tapte 4-7 for Sverige i den første kampen under curling-VM for blandet lag i Sveits lørdag. Sverige, som stilte med søskenparet Isabella og Rasmus Wrånå, åpnet kampen best med 2-0-seier i første omgang. Den ledelsen ga de siden aldri fra seg.

Magnus Nedregotten og Kristin Skaslien tok OL-sølv i curling for blandet lag i Beijing tidligere i år. Til det pågående verdensmesterskapet i Geneve valgte imidlertid Norges Curlingforbund å gi en annen duo sjansen. (NTB)