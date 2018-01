Johansson var én telefon unna å kaste skiene. Så snudde alt

Hvis du hadde sagt til Johansson for to år siden at han skulle bli verdensmester, ville han ikke ha trodd deg.

Nå har 27-åringen laggullet fra skiflygings-VM rundt halsen i det som har vært hans klart beste sesong.

Likevel kunne historien vært en helt annen.

Johansson har holdt på med skihopping siden han var fem-seks år gammel. Da han nærmet seg en sjanse på den store hoppscenen før 2012/13-sesongen, startet imidlertid problemene.

– Vært et jag

Igjen og igjen ble han satt tilbake av skader og sykdom. Ankelen ble ødelagt før kyssesyken og en kraftig lungebetennelse satte ham ut av spill.

Fra 2013-15 fikk han prøve seg i verdenscupen, men resultatene uteble.

Så skulle en mystisk sykdom stoppe ham. Ansiktet hovnet opp, men ingen fant ut hva som feilet hopperen.

I 2016, etter mislykket hopping i Slovenia, sa det stopp mentalt.

– Det hadde vært et jag. Jeg følte jeg var på gang, og så løsnet det aldri. Jeg ringte pappa og sa at jeg ikke vet om jeg gidder mer. Jeg ville kalle det for en karriere, sier Johansson.

Pappa Gorm skjønte at det «var veldig nært slutten»,

– Da handlet det om å ta frem gamle minner og prate sammen. Vi måtte snu hodet til at det ikke var verdt å gi opp før sesongen var slutt.

Pappaen overbeviste sønnen om å være med til Holmenkollen, hvor Johansson mobiliserte frem sine to beste hopp på lang tid.

– Dedikert

Den plutselige formstigningen gjorde at Johansson overraskende kom på laget til Vikersund, hvor han for alvor fikk vist frem sine flyveegenskaper.

– Da skjedde det noe med motivasjonen og hodet som gjorde at jeg tok grep. Det var fryktelig viktig, sier Johansson.

– Det er en stor grunn til at jeg nå gjør min beste sesong. Jeg er blitt en mye smartere idrettsutøver, sier Johansson, som satte verdensrekord for et knapt år siden.

VERDENSREKORD: Her setter Robert Johansson verdensrekord i Vikersund i mars 2017. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

27-åringen forteller at han ble mer profesjonell i alt han gjorde: søvn, trening, kosthold.

Landslagssjef Alexander Stöckl har vært med på reisen siden 2011.

– Det å se en utøver bare bestemme seg for at «nei, jeg skal fortsette og gi alt. Jeg har noe å gå på». Og så tar han ut det potensialet, sier Stöckl.

– Det viser bare hvor mye denne sporten betyr for ham og hvor dedikert han har vært, sier dobbelt verdensmester Daniel-André Tande.

Selv om motgangen holdt ham tilbake, er Johansson «bare» en 27 år gammel skihopper.

Det gjenstår mange år i bakken.

– Det gir en glede jeg ikke har funnet i noe annet. Det er nok derfor det er så følelsesladd å være nær å gi seg. Men jeg er glad jeg hadde baller nok til å prøve en sesong til, sier Johansson.