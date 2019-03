Pressesjef for hopp i Det internasjonale skiforbundet (FIS), Horst Nilgen, bekrefter til at NRK at videomålesystemet ikke kunne måle lenger enn 144 meter.

Under Raw Air-lagkonkurransen i Holmenkollen lørdag, ble Johansson målt til nettopp den lengden. Han slo den tidligere bakkerekorden med tre meter.

– Hvis en utøver hopper lenger enn dette, bruker vi en manuell reserveløsning. Vi har mange målere langs bakken, men disse stod ikke så langt ned.

– Er dere sikre på at 144 meter er den riktige lengden?

– Det er resultatet av den offisielle målingen, svarer Nilgen.

Han forteller at de som måler hoppene manuelt i bakken ble overrumplet av Johanssons hopp.

– De hadde ikke forventet et så langt hopp.

Det var Dagbladet som omtalte saken først.

– Mest sannsynlig et par meter lenger

NRKs hoppekspert, Johan Remen Evensen, forklarer situasjonen:

– Enkelt forklart så har meter-videomålersystemet som var satt opp i bakken satt til maks 144 meter, så det var ikke i stand til å måle lenger en det. Så når Robert mest sannsynlig hoppet lenger har de ikke hatt noen mulighet til å måle det på noen bedre måte.

NRK-ekspert: Johan Remen Evensen. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Lengdemålerne som står manuelt i bakken var heller ikke forberedt på et så langt hopp og ble tatt på senga på den. Så da ble det 144 meter når de ikke hadde noen andre tall på det.

– Så den rekorden er feil?

– Ja, den er mest sannsynlig et par meter lenger.

Remen Evensen sier at de manuelle målerne stod lenger opp i bakken enn 144 meter.

– De står gjerne litt lenger opp og fordeler det mannskapet man har. Så når det kommer et så langt hopp så man springe litt ned, og da er det vanskelig å måle det på en god måte, sier han.

Mediekoordinator for Raw Air, Andreas Sjøberg, understreker at det ikke er noe teknisk utstyr som har sviktet.

– Robert hopper den maksimale lengden i bakken, og da er det den lengden som blir stående.

– Vi kunne lagt inn protest

NRK-eksperten påpeker at dette i verste fall kan få konsekvenser for Raw Air-sammendraget.

Norges landslagssjef, Alexander Stöckl, sier at hoppet muligens kan være en eller to meter lenger.

– Men det kan jo være det samme, han tok bakkerekorden. Ingen hadde nok regnet med at han skulle hoppe ti meter over bakkestørrelsen. Vi kunne lagt inn en protest innen et kvarter etter rennet, men det gjorde vi ikke. Det var ikke nødvendig. Vi stoler i veldig stor grad på det FIS gjør.

LA IKKE INN PROTEST: Norges landslagstrener Alexander Stöckl. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

– Men Johansson får jo mindre poeng i Raw Air-sammendraget?

– Ja, det stemmer nok. Men da er det vår egen skyld, da burde vi lagt inn protest. Det er den muligheten vi har, og den har vi ikke brukt.

Leder sammenlagt

Robert Johansson forteller at han søndag hørte «litt snakk» om at rekorden kan være feil.

– Det er ikke noe jeg har brukt tid eller energi på, sier han. Jeg kan ikke styre dette.

Johansson leder Raw Air etter tre konkurranser. Nordmannen er 28 poeng foran japanske Ryōyū Kobayashi.

Raw Air avsluttes i Vikersund søndag.

Rennleder Svein Granerud har ikke besvart NRKs henvendelser.