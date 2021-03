Johansson nær gull i massivt snøvær: – Trodde de skulle stoppe rennet halvveis

– Dette blir så jevnt det, selv om jeg tror Kraft tar det, sa Christian Nilssen etter Stefan Kraft hadde landet.

Østerrikeren vant hopprennet med 4,4 poeng på nordmannen Robert Johansson.

– Det er utmerket og en sensasjonell prestasjon, sier Alexander Stöckl om elevens sølv.

Han påpeker at Johansson ikke var direkte heldig med forholdene, men at han fortsatt flyr bra. I tillegg har helsa vært trøblete for sølvvinneren før rennet.

– Han har vært dårlig de siste dagene, og han har slitt med hodepine. Det at han leverer i de omstendighetene, det er stort, legger hopptreneren til.

– Det viser seg at det lønner seg å stole på seg selv. Det er egentlig at jeg stoler på det jeg har drevet med i hele vinter. Jeg er veldig fornøyd, sier Johansson til NRK etter sølvet er sikret.

Han forteller at han har tenkt på mye annet og snakket med seg selv før hopprennet.

– Det hjelper å tenke på andre ting, de som venter hjemme for eksempel, sier han.

– Hvordan blir det å motta medaljen?

– Det blir stort, og det er magisk å gjøre det med laget. Det føles veldig bra når du har bare deg selv å skylde på.

Mange fall i snøen

Clas Brede Bråthen er imponert over det Johansson presterte under de rådende forholdene.

– Det var utrolig spennende. Heldigvis fikk Robert muligheten og tok den. Det var utrolig bra gjennomført, sier han til NRK.

Hopprennet fra den store bakken i Oberstdorf ble preget av store snøfiller som la seg i bakken og sporet. Arrangøren brukte løvblåserne aktivt mellom hopperne i sporet, og nede i bakken ble skiene nærmest begravd i snøen i landingen.

– For en triller det ble! Flere fall, jeg trodde de skulle stoppe rennet halvveis i andre omgang der på grunn av mye snø og flere som falt. Det kan fort være ryggbrudd, sa Anders Jacobsen fra NRKs studio.

– Jeg kan ikke huske tidligere renn denne sesongen hvor så mange har gått på trynet, sa Christian Nilssen da Markus Eisenbichler falt etter landing. Tidligere hadde blant annet japanske Ryoyu Kobayashi også blitt felt av snømengdene.

Presterte under tunge forhold

Varierende vindforhold bidro til de uforutsigbar hoppingen.

Det ble spesielt tydelig på Robert Johanssons første hopp. Han landet på 129,5 meter, noe som ikke var i nærheten av lengden til lederen Stefan Kraft.

Johansson får til et bra hopp Du trenger javascript for å se video.

– Han er ned litt for tidlig, dessverre, sa Christian Nilssen like etter hoppet.

Men det viste seg fort at forholdene til nordmannen hadde vært elendige, og med ekstrapoengene han fikk gikk han inn på 2.-plass, like over fem poeng bak østerrikeren.

– Robert har litt krevende forhold. Han fikk lite kompensasjon for forholdene, og det er nesten en fordel når han gjør et så godt hopp, sa hoppernes trener Alexander Stöckl i pausen.

I kvaliken var Johann André Forfang lengst i bakken, men i selve konkurransen slo han av noen meter til 128,5 meter i første omgang. Han kom inn i Halvor Graneruds plass ettersom verdenscuplederen fikk påvist koronaviruset og måtte se hopprennet fra hotellrommet.