Johannes’ åpenbaring

Det er ikke noe veldig kontroversielt med det Johannes Høsflot Klæbo har gjort, denne gang heller. Annet enn å vise en smått uvøren side av seg selv ved å drive med klønete gutteadferd i en bowlinghall. Som er interessant nok.

Men måten det kommuniseres på gir antydninger om en nær fremtid vi ikke nødvendigvis er så rørende glade i. Men som kan gi utøverne helt nye inntekter.

Det er ikke lenge til nasjonalsporten kan bli å se på betal-tv. Reaksjonene i bakkant får man eksklusivt og godt sponset på youtube-kanalene til løperne, skal man bruke gårsdagen som eksempel.

Det var anledningen de må ha ventet på i Klæbo-leiren. Der de kunne få testet effekten av å formidle en nyhet om skistjernen eksklusivt på hans «vlogg» på YouTube.

Skiforbundet meldte at skadeoppdateringen ville komme på gitt tidspunkt på Klæbos nevnte kanal. Som virker merkelig i seg selv. Vi er vant til den åpenheten som tross alt ligger i å få informasjon om landslagsløpere fra deres eget forbund. Men ikke denne gangen.

Da den endelig dukket opp, ble det fort gjengitt i nasjonens største nyhetssendinger på tv og i alt av nyhetsnettsteder.

BRUDD: Johannes Høsflot Klæbo sier han ser mørkt på resten av sesongen etter bruddet i fingeren. Foto: Instagram / NTB scanpix

Johannes Høsflot Klæbo hadde brukket en finger på en boksemaskin og må stå over «Svenska Skidspelen» i Falun. Det er en nyhet med både omfang og interesse. Og nå altså eksklusivt presentert på Klæbos egen, sponsede kanal.

Uten at hans forbund kan eller sannsynligvis vil gjøre noe for å stoppe det. Det er definert som helserelatert og med det taushetsbelagt uten utøvernes godkjennelse. I går ville utøveren fortelle om dette selv.

Og det er ikke her Skiforbundet ennå vil ta kampen om kontrollen på informasjonsflyten. Til det er ikke konfliktnivået høyt nok. Hadde Ingvild Flugstad Østberg snakket ut om startnekten før jul på egen konto i sosiale medier og bare der, hadde de nok blitt nødt til å ta affære.

Selv om også dette har åpenbare sportslige følger. Det kan avgjøre verdenscupen i Klæbos disfavør. Og det er en risiko for at han ikke får vært på sitt beste i den skandinaviske Ski Tour, som etter at han ikke klarte å henge med helt til slutt i Tour de Ski er det som kan redde sesongens renommé for allrounderen, som han nå vitterlig er.

Men det er ikke en nyhet man i fremtiden kommer til å være med gjennom sju minutter med video av utdeling av sponsede sko til ungdom og en treningsøkt fra forrige uke for å få med seg, slik man måtte i går.

Johannes Høsflot Klæbo er en moderne utøver med teft for moderne kommunikasjonsformer. Og han har ikke overraskende bygget seg opp en anselig følgerskare på sosiale medier. For å holde på dette og utvide det, er eksklusivt innhold essensielt.

I praksis er dette innblikk i livet bak kulissene, et liv Klæbo holder godt avskjermet fra andre medier i veldig stor grad. Manager og far Haakon styrer tidsbruken til sin, bokstavelig talt, gullkalv med streng hånd. Og er i sin fulle rett til det.

Det de likevel forholder seg til gjennom vinteren, er at Klæbo er landslagsløper. Det betyr å være underlagt avtaler når det gjelder klær, sponsorer og tilgjengelighet. Det siste innebærer i praksis også kommunikasjon av skadeoppdateringer i de fleste tilfeller.

Nå er dette endret.

Det er intet nytt i at utøverne presenterer nyheter om seg selv i sosiale medier og da primært Instagram, der også Klæbo fanger fansen. I skisammenheng mest kjent da Aksel Lund Svindal la ut bilde av seg selv nyoperert i sykesenga etter fallet i Kitzbühel i 2016.

Men tidligere har denne type offentliggjøringer blitt koordinert med en mer ordinær pressemelding fra forbundets side.

Nå er dette styrt av utøveren- og ferdig sponset.

Videoen til Klæbo om fingerbruddet starter med en seanse hvor han deler ut sko fra sin sponsor til ungdom i en idrettshall – inkludert fyldig ros av samme sponsor. Det er her det virkelige inntektspotensialet for Klæbo ligger.

I skrivende stund har 30 000 sett hele eller deler av videoen om bowlingboksefingeren. Et tall som kommer til å stige.

Den avtalte pris per visning kjenner de bare selv. Men eksperter anslår inntektene til et sted mellom 20 000 og 80 000 kroner, avhengig av endelig antall visninger.

Når mulighetene til prispenger midlertidig avgrenses, er det penger å hente også på salg av helseopplysninger.

Skiforbundet har intet å tjene på denne type publisering, men det har så definitivt stjernene. Inntil videre er det til å leve med, men forbundet ser nok snart behovet for å få disse avtalefestet, hvilket de ikke er i dag.

– Dette er julaften for alle sammen, som Klæbo selv sier, når han skal dele ut skoa. Han kan godt si god jul til seg selv også.