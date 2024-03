– Den smaker veldig godt. Det er tungt å kjempe om den gule sammenlagttrøya. Det er et mentalt spill. Å komme seirende ut, det er en fantastisk følelse, sier Thingnes Bø til NRK.

Lørdag kveld vant Johannes Thingnes Bø verdenscupen sammenlagt for femte gang. Det gjør han etter en ny overlegen seier på jaktstart. Den siste runden ble nærmest en ren parademarsj.

Nå hylles han av konkurrenter, lagkamerater og en skiskytter-legende.

Fikk videohilsen fra Fourcade

Den eneste som kunne frata Thingnes Bø verdenscupseieren før dagens renn, var hans egen bror, Tarjei Bø.

For at eldstebror skulle vunnet, måtte han slått Thingnes Bø i dagens renn. Det gjorde han ikke og dermed blir det Thingnes Bø foran Bø sammenlagt i årets sesong.

– Det er den verste gule trøya jeg har vunnet, sånn mentalt sett. Det har vært kjekt å kjempe mot Tarjei, men jeg vet også hvor god han er. Tarjei har vært god og stabil. Det har vært en nydelig duell, en duell vi ikke har hatt tidligere i karrieren, sier Thingnes Bø om duellen mot broren.

For selv om konkurrentene kom seg nesten helt opp i ryggen til Thingnes Bø, var nordmannen til slutt overlegen.

– Det er utrolig imponerende. Han er den beste skiskytteren noensinne, sier svenske Sebastian Samuelsson.

– Han viser gang på gang at han er verdens beste. Han er «the goat» (greatest of all time, red. anm.). Nå har han passert Fourcade i antall seiere og Bjørndalen er ikke langt unna, så det er utrolig kult å få oppleve Johannes på sitt beste, sier landslagskollega Sturla Holm Lægreid.

Thingnes Bø står nå med 84 verdenscupseiere i skiskyting. Dermed passerer han Martin Fourcade. Nå er det kun Ole Einar Bjørndalen som har flere seiere, med sine 95. I tillegg har Bjørndalen en verdenscupseier i langrenn.

– Han kommer seg fort dit i løpet av et par år, kommenterte Jann Post da Thingnes Bø var på sin parademarsj på siste runde.

Fourcade var så sikker på at Thingnes Bø skulle passere han i dag, at han spilte inn en videohilsen før rennet i det hele tatt var i gang:

Fourcade-hilsen til Thingnes Bø før jaktstarten Du trenger javascript for å se video.

– Man glemmer de styrkene man har

Like bra gikk det ikke for det største håpet på kvinnesiden, Ingrid Landmark Tandrevold.

For før verdenscupavslutningen i Canmore, ledet Tandrevold verdenscupen sammenlagt med 73 poeng.

To renn senere, og med ett renn igjen av sesongen, er nordmannen 61 poeng bak ledende Lisa Vittozzi. Da tok følelsene overhånd for det norske skiskytteresset.

– Jeg vet ikke helt hvorfor jeg gråter. Jeg tror jeg er litt overveldet. Jeg er litt skuffa nå og så er jeg også veldig stolt over alt jeg har fått til. Så er det lett for at man bare blir skuffa. Når jeg blir overveldet så begynner jeg å gråte, sier Tandrevold.

– Man føler man er veldig nærme, men samtidig veldig langt unna. Da blir det litt mye, sier Tandrevold.

Selv sier Tandrevold at hun uansett ikke føler seg som verdens beste skiskytter i år, og at det derfor ikke er så surt at sammenlagtseieren glapp.

– Jeg føler at jeg har brutt en del barrierer i år. Så føler jeg egentlig bare at det er meg selv og mine egne tanker som kan stoppe meg. Det er det jo mulig å gjøre noe med.

– Hvordan skal du jobbe med det?

– Først og fremst må jeg lære meg å takle dere (media) på en god måte, det syns jeg kan være litt vanskelig av og til. Det er veldig lett å henge seg opp i det som ikke er bra. Det er vanskelig når man er toppidrettsutøver og generelt i livet. At man glemmer de styrkene man har. Det har jeg lyst til å bli litt bedre på.

VINNER: Ingrid Landmark Tandrevold mottok torsdag kula etter seier i sprint-cupen. Foto: AP

Ble trøstet av lagvenninne

Etter rennet satt Tandrevold lenge i målområdet og så tomt ut i luften. Bort kom Ida Lien som trøstet lagvenninnen så godt hun kunne.

TRØSTET: Ida Lien (til høyre) var raskt borte hos Tandrevold for å gi noen støttende ord. Foto: Henrik Myhr Nielsen / NRK

– Jeg ville høre hvordan det gikk. Det er jo spennende i sammendraget her. Hun er kanskje litt skuffet i dag, men jeg vet at hun elsker fellesstarter. Vi skal ikke gi opp den ennå, sier Lien til NRK.

– Hvordan skal dere oppmuntre henne – hun er jo veldig lei seg her – til siste renn?

– Vi skal støtte så godt vi kan. Kanskje ta henne med ut og spise i kveld. Gjøre litt andre ting, så tror jeg det blir bra i morgen.