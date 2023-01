Oilers-sjef gir seg etter sesongen

Todd Bjorkstrand er ferdig som trener for Stavanger Oilers etter sesongen.

Det bekrefter klubben på Twitter.

– Vi kan informere om at coach Todd og Oilers er enige om at inneværende sesong blir Bjorkstrands siste som trener for Oilers, skriver klubben.

Bjorkstrand tok over Oilers etter Petter Thoresen i 2018. Siden den tid har de blitt seriemester to ganger og norgesmester én gang.

Oilers topper eliteserien i ishockey med 73 poeng etter 34 kamper. De har tre poeng ned til Vålerenga på 2.-plass.

(NTB)