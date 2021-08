Jobber med å bli «klar i hodet»

VAR i VM-kvalikene på Ullevaal

Det blir VAR (Video Assistant Referee) på Ullevaal stadion når Norge møter Nederland til VM-kvalifisering 1. september. Det gleder NFFs konkurransedirektør.

– Det er en stund siden vi fikk beskjed om det. Vi fikk et brev for et par uker siden. Vi brukte det i kvalifiseringskampen mot Serbia i oktober i fjor også, og det fungerte fint, sier NFFs konkurransedirektør Nils Fisketjønn til NTB.

Uefa skriver på sine hjemmesider torsdag at VAR vil bli brukt i de resterende europeiske kvalifiseringskampene inn mot VM i Qatar i 2022. Det skjer etter å ha kommet i enighet med Fifa. Det vil bli tatt i bruk fra september.

VAR ble som nevnt brukt i omspillskampen mot Serbia om EM-plass i fjor høst. Da var det den første gangen det ble brukt i en kamp for det norske herrelandslaget. Den gang ble det rigget opp to hvite VAR-busser like utenfor arenaen, der Ullevåls bandylag til vanlig spiller sine kamper.

– Det er veldig bra at VAR blir brukt i kampene fremover. Det er kommet for å bli, det så man under EM. Det er en del av utviklingen i fotballen, sier Fisketjønn videre.