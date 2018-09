Jim (21) forlét fiskeoppdrett og blei verdsstjerne på eitt år

Lovren siktet for falsk forklaring

Liverpool-spiller Dejan Lovren er i hjemlandet Kroatia siktet for å ha løyet under ed i rettssaken mot tidligere Dinamo Zagreb-president Zdravko Mamic. Ifølge statsadvokaten forklarte Lovren seg «bevisst uriktig» blant annet da han sa at han signerte en tilleggskontrakt med Dinamo om framtidige overgangssummer rett etter å ha skrevet kontrakt med klubben i 2007, skriver NTB. En domfellelse kan medføre fengselsstraff på inntil fem år.