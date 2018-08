Jenny (20) forbløffer Skyte-Norge: – Helt unikt det hun driver med

– Jeg kjenner ikke til noen skyttere som har et så vidt spekter på skytinga si. Det skal ikke være mulig, sier NRKs skyteekspert Ola Lunde.

I øvelsen stangskyting skal utøveren treffe blinken så mange ganger som mulig på 25 sekunder, mens i luftskyting kan man skyte i opptil tre timer. Landslagstrener i skyting Espen Berg Knutsen sammenligner de to øvelsene med 100-meter og maraton i friidrett.

– Det er sjelden at en sprinter vinner et maraton. Men hvis det er en som klarer å være sprinter og maratonløper på samme tid så er det Jenny. Det er helt unikt at hun klarer å kombinere det.

ALLSIDIG: Jenny Stene er en av ytterst få skyttere som klarer å beherske både maratonøvelsen luftskyting og 100-meterøvelsen stangskyting. Foto: Sondre Moen Myhre / NRK

Stene selv mener at en av de største forskjellene er at det er en fordel å kjenne på adrenalinet i stangskyting, mens man i luftskyting må holde nervene i sjakk.

– Når jeg skyter stang så rekker jeg ikke å få pulsen ut i børsa engang fordi det går så fort. Når jeg står stående i world-cup-finalen kjenner jeg beina riste.

Eneste kvinne i mannsdominert øvelse

Skyting er en av få sporter hvor menn og kvinner konkurrerer om de samme kongepokalene. Når Stene torsdag skyter finale i stang på Landskytterstevnet er hun den eneste kvinnen blant fjorten menn. Øvelsen har siden oppstarten i 1912 vært dominert av mannlige deltakere.

– Det er ingen kvinner som har satset på det. Det er også en fordel å ha lange fingre og armer, forklarer Lunde.

I 2015 var hun den første kvinnen i en finale siden oppstarten. Hun håper å inspirere flere kvinner til å satse på skytingens svar på 100-meter.

– Det er ikke så mange damer som har greid å hevde seg, så jeg ønsker å fremme det at det faktisk går, sier hun til NRK.

Dette er luft- og stangskyting Ekspandér faktaboks Luftskyting: Et program kan være opptil tre timer. Avtrekket er på 100 gram og våpenet har ingen rekyl. «Innertier» på det korteste programmet, 10-meter, er 5 millimeter. Kan ta flere minutter mellom hvert enkelt skudd. Stangskyting: Skal treffe to blinker oftest mulig på tjuefem sekunder. Avtrekket er 1,5 kilogram og våpenet har kraftig rekyl. Blinken lengst unna kan være på 250 meter, er trekantet, og måler 330x440mm.

Satser mot OL 2020

I internasjonal skyting er Stene fortsatt å regne som junior. I april debuterte hun likevel i seniorklassen under verdenscupen i Changwong. Det endte med bronse på ti meter luftskyting.

POKALGROSSIST: Stene har allerede vunnet flere øvelser på Landskytterstevnet. Her står hun øverst på pallen som beste unge- og beste kvinnelige skytter i grovfelt. Foto: Sondre Moen Myhre / NRK

– Luft er den mest krevende grenen å være i finalen i. Hele verden satser på det, sier Lunde om prestasjonen.

Nå har 20-åringen blikket, og rifla, vendt mot sommer-OL i Tokyo om to år.

Før den tid skal Stene tilbake til Changwong for å delta i verdensmesterskapet i skyting. Der deltar hun i hele fire forskjellige øvelser.

– Jeg har selvfølgelig lyst å vinne. Du går ikke inn et sted for å bli listefyll, men jeg er bare junior da. Så jeg skal få meg erfaring og lære.