Jansrud sliter med sykdom før VM

Jansrud er en av de store gullkandidatene på onsdagens super-G i VM, etter å ha vunnet tre av fire renn denne sesongen.

Men forrige uke var preget av sykdom, og 31-åringen skal ha vært sengeliggende. Nå er han isolert fra lagkompisene.

– Jeg har kjent litt på et ubehag i kroppen som har eskalert litt. Men vi gidder ikke å overdramatisere så mye – skikjøring blir det uansett, sier en tydelig forkjølet Jansrud på mediemøtet før VM starter for alvor tirsdag.

Må spare krefter

Alpinstjernen skulle i utgangspunktet stille opp til en-til-en-intervjuer med pressen, men på grunn av sykdommen ble det i stedet en kjapp fellesseanse.

– Jeg er 50 prosent pjusk, og så er det 50 prosent «mannesjuka», sier Jansrud og smiler.

– Hva kommer du til å gjøre for å holde sykdommen i sjakk?

– Jeg tror ikke det er så mye å gjøre med det. Vi har et godt helseteam her. Jeg må bare spare litt krefter og la naturen gå sin gang. Jeg må prøve å få mye søvn og drikke mye vann, svarer det norske VM-håpet.

Alpinlandslagets lege, Marc Strauss, forteller at Jansrud plages med tett neste og tette ører. På grunn av forkjølelsen skjermes Jansrud fra resten av laget.

– Kjetil får et eget rom. Vi gjennomfører de vanlige rutinene som vi har i situasjoner som dette. Alle er for eksempel flinke på hygiene i spisesalen og slikt, sier Strauss.

FIKK IKKE TRENT: Kjetil Jansrud var på besiktigelse i løypene i St. Moritz mandag, men treningen ble avlyst. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Aamodt: – Kan være forskjell på medalje

NRKs ekspert Kjetil André Aamodt mener sykdommen ikke kunne kommet på et verre tidspunkt.

– Det er jo ikke positivt. Man blir redusert, og er avhengig av kraft i svingene, og har man ligget rett ut i flere dager er ikke reaksjonensevnen like god. Jeg tror han ville trengt to skikkelige skidager for å komme opp i fart, men på grunn av dårlig vær, så er det ikke sikkert han får det, sier Aamodt.

– Kan sykdom være forskjell på en medalje eller ikke?

– Ja, det kan det.

Både herrenes og damenes utfortrening ble avlyst mandag, på grunn av kraftig snøvær.