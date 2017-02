Jansrud sikret sammenlagtseieren i super-G

Det ble ikke full klaff for hverken Jansrud (7.-plass) eller Kilde (4.-plass) på dagens renn på hjemmebane, men likevel holdt det til seier i sammendraget for førstnevnte.

Nå skiller det «kun» 126 poeng mellom Jansrud og Kilde i sammenlagtcupen, men ettersom det kun deles ut 100 poeng for seier, har Jansrud allerede sikret super-G-kula denne sesongen. Dominik Paris, som lå på annenplass før dagens renn, kjørte seg ut av sammenlagtcupen.

– Da er det i utgangspunktet sikret, men vi vil gjerne være én og to, så vi har mye å kjøre for likevel i finalen, sa Jansrud til NRK i målområdet.

– Irriterer meg litt at Aleksander vant kula i fjor

Vinstra-gutten har vunnet de tre siste super-G-rennene i Kvitfjell, men måtte se rekken bli brutt etter å ha kjørt kontrollert ned løypa.

– Å la Aleksander få hundre poeng i dag mens jeg hadde kjørt ut, da hadde det plutselig blitt ekstremt spennende i finalen. Det var jeg ikke interessert i. Da er det greit for meg å ta det som kan se ut som en sjetteplass. Det kan jeg leve med, sa Jansrud, som til slutt ble nummer sju.

Han innrømte samtidig at den interne konkurransen med Kilde har vært en motivasjon i årets sesong.

– Det irriterer meg litt at Aleksander vant kula i fjor, sa Jansrud med glimt i øyet.

– Hvor mye da?

– He he, nei ikke veldig mye. Han fortjente den i fjor, innrømmet Jansrud.

– Tror Jansrud avgjør her

Premissene før rennet dagens Kvitfjell-renn var klare. Jansrud ledet kampen om super-G-kula med 137 poeng foran italienske Paris og måtte havne bak italieneren for at det fortsatt skulle være spenning igjen før siste renn.

Men da Paris bommet i Kvitfjell-løypa, lå alt til rette for norsk jubel på hjemmebane. For i det Vinstra-gutten kjørte over målstreken var det grønne lys på alle mellomtider.

– Jeg tror Kjetil Jansrud avgjør årets super-G-cup akkurat her! sa kommentator Andreas Toft da Jansrud kom i mål.

– Ingen feil fra Jansrud noe sted. Presis og fin kjøring hele veien og han har den vinneraggressiviteten som vi så i går, sa ekspertkommentator Lars Elton Myhre.

Kilde kniver om annenplassen

Men Jansrud fikk ikke beholde ledelsen lenge. Italienske Peter Fill overtok ledelsen på startnummeret etter Jansrud og beholdt ledelsen gjennom resten av rennet.

Kilde suste inn til annenplass fire startnummer etter Jansrud, men endte til slutt på den sure fjerdeplassen. Likevel betyr det at han passerer Paris i sammenlagtkonkurransen i super-G.

Han har nå 36 fattige poeng ned til Hannes Reichelt og 42 poeng ned til nevnte Paris i sammendraget.