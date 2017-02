Jansrud vant Kvitfjell-utforen: – Stolt øyeblikk for en gudbrandsdøl

Jansrud tok sin 19. verdenscupseier da han var best i Kvitfjell lørdag. Han passerte dermed Lasse Kjus som i løpet av karrieren tok 18 slike seirer. Kjus var siste nordmann som vant utforrennet i Kvitfjell en lørdag med sin seier i mars 1997.

– Det er deilig! Også å vinne på slike dager... Det er fantastisk. I går tenkte jeg det var lenge siden jeg hadde vært på pallen i utforen på Kvitfjell, sier Jansrud.

Ingen har flere seirer i Kvitfjell (6) enn Vinstra-karen som er vokst opp like vel alpinbakken nord for Lillehammer. Det er kun Jansrud og Lasse Kjus som har vunnet utforen i Kvitfjell av de norske herreløperne.

– Noen ville kanskje mene det skulle bare mangle, men det er nok spesielt hvor mange år jeg har brukt på å ta dem. Jeg tok den første seieren her i 2012. Dette er et stolt øyeblikk for en gudbrandsdøl, sier Jansrud som runder av å intervjue med å gratulere Marit Bjørgen med gull i Lahti.

Leder utforcupen

31-åringen leder utforcupen 33 poeng foran italienske Peter Fill foran det siste utforrennet i Aspen. Fill var nest best også lørda da han kom i mål åtte hundredeler bak den norske vinneren. Sveitseren Beat Feuz ble treer med 14 hundredeler opp til Jansrud.

Han kjørte strålende i starten av partiet, men gjorde en stor feil like før mål han selv trodde kom til å koste ham seieren da han ble intervjuet av NRK etter at ti utøvere hadde fullført.

– En kanonrunde av Jansrud. Han er kongen av Kvitfjell, sa Andreas Toft og Lars Elton Myhre i NRKs kommentatorboks.

Aleksander Aamodt Kilde kjørte bra på slutten, men var 63 hundredeler bak lagkameraten i mål. Det holdt til åttendeplass.

Stygt fall

Det ble en pause underveis i utforrennet da amerikanske Jared Goldberg falt stygt. Han timet et hopp feil, landet på nakken og forsvant inn i sikkerhetsnettet.

– Det så veldig stygt ut, men mange av de på start er tøffe gutter så vi får håpe han ikke har pådratt seg noen alvorlige skader, sier Jansrud.

Goldberg kom seg på bena etter noen minutter og sto oppreist uten hjelp da medisinsk personell kom til for å hjelpe.

