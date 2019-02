Jansrud «teipes» klar til VM: – Har fått veldig positive svar

– Hånden er veldig mye bedre enn den var for en uke siden. Det er veldig store fremskritt egentlig, sier Jansrud etter søndagens trening i Åre.

For snaue to uker siden skadet Jansrud hånden på utfortrening i Kitzbühel. Kort tid senere ble han operert.

Nå er han på plass i Åre for å teste VM-løypene, i håp om å rekke onsdagens VM-start.

– Jeg så ikke helt for meg at det var mulig å stå på ski når vi dro fra Kitzbühel. Nå har jeg jo allerede vært på ski, så det er første steg og så får vi se litt nærmere. Men avgjørelsen om jeg stiller til start blir ikke tatt før tett opp mot rennet, sier 33-åringen.

PÅ TRENING: Kjetil Jansrud tester VM-løypene i Åre, kun få dager før verdensmesterskapet starter. Foto: Torje Bjellaas / NRK

«Teipes» klar

Det som er sikkert er at hånden uansett ikke blir helt optimal. Dermed må Vinstra-mannen ty til kreative løsninger.

– Teiping er nok et minimum for å kunne holde på staven. Jeg tror den største utfordringen min blir selve stakingen. Vi tester hvordan det er og skynder oss litt langsomt. Så får vi se, sier Jansrud.

Aksel Lund Svindal er også overrasket over framgangen til lagkompisen.

– Jeg synes det ser lovende ut. Han klarer seg bra han. Jeg trodde det skulle være større utfordringer, men han fikser det bra. Jeg tror jeg får med meg han, sier Svindal.

– Kneet tåler en uke eller to

Svindal har også slitt med skader i lang tid. For 36-åringen har kneet vært et problem i flere år, og en av grunnene til at han gir seg etter VM.

Men mannen som tok to gull under VM i Åre i 2007, tror kneet skal holde mesterskapet igjennom.

– Jeg tror det kommer til å fungere helt fint her én uke eller to. Det er litt mentalt også, når du vet det er full innsats en gitt periode. Det er det litt lettere å få det til å funke da, enn hvis du vet at det helst skal holde i mange måneder, sier Svindal.

Nå håper han å kjempe om gullet, som han gjorde for 12 år siden.

– Jeg har veldig mange minner fra den gangen. Det var stort. Jeg får bare spenne støvlene og håpe det er mulig å konkurrere helt i toppen i år også. Jeg håper å være blant favorittene og være med å kjempe om disse medaljene. Da blir det en perfekt avslutning, sier Svindal.