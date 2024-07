Hovland med ujevn andrerunde i Scottish Open – klarte likevel cuten

Viktor Hovland åpnet fryktelig på sin andrerunde i Scottish Open, men reddet inn et ålreit resultat og greide cuten.

Hovland endte runden på ett slag under og ligger dermed totalt på fire slag under par. Det holdt til en delt 47.-plass. Cuten gikk på to slag under par.

Oslo-gutten startet runden med bogey og dobbelt bogey på de to første hullene, før det ble birdie på hull tre. Birdie ble det også på hull fem, før han røk på nok en bogey ti hull senere.

Hovland hevet imidlertid spillet midtveis på runden og utover i andre halvdel da han fikk birdie på hull 8, 10, 13 og 15.

Dessverre for Hovland ble det nok en bogey på hull 17, før han avsluttet runden med par.

Svenske Ludvig Åberg leder turneringen på 12 slag under par, tett etterfulgt av franske Antoine Rozner.

(NTB)