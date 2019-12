På oppløpssiden hadde han over et halvt minutt ned til konkurrentene, og han tok seg tid til å juble mot publikum i Portugal.

– Jeg føler at jeg har mer å kjøre med, så det er gøy å øke farten gradvis, sier Ingebrigtsen til NRK.

Han kom til mesterskapet som tredobbel europamester i U20-klassen, og ble den første junioren til å vinne U20-klassen fire år på rad.

Han vant som 16-, 17, og 18-åring, og i dag, i hans siste løp i juniorklassen, hadde han ingen problemer med å ta seieren. Fire seirer i juniorklassen har ingen maktet å gjøre før.

– Det er det jeg skal få til i fremtiden som er det største, sier Ingebrigtsen.

– Han er et unikum, sier ekspert Sindre Buraas.

GULL: Jakob Ingebrigtsen løper inn til gull.

– Ikke i kjelleren

Han brukte omtrent halve løpet på å kvitte seg med motstanden i Lisboa. Ingebrigtsen kjørte et jevnt tempo, og malte konkurrentene i stykker.

– Du merker allerede i første bakke hvem som er puster tungt og hvem som har krefter igjen. Men det er ingenting som er en selvfølge, sier den ferske gullvinneren.

– Han fikser håret og tørker svette underveis. Han er ikke helt i kjelleren her, sa Buraas mens Ingebrigtsen fikk luke i fronten like etter at de 6,2 kilometerne var halvløpt.

Resten av løpet ble en seiersmarsj, og gullet var aldri i fare. I mål var han 38 sekunder foran sølvvinner Ayetullah Aslanhan (Tyrkia). Efrem Gidey fra Irland tok bronsen.

– Fantastisk bra. Han så veldig fin ut og løp kontrollert og smart. Han løper veldig voksent og har full kontroll, det så ikke ut som han gikk i kjelleren heller, sier pappa og trener Gjert Ingebrigtsen til NRK.

Håkon Stavik ble nest beste norske på 8. plass, og Norge tok sølv i lagkonkurransen.

SUVEREN: Mot slutten av løpet løp Jakob Ingebrigtsen helt alene i tet. Foto: Pedro Rocha / AP

La om planene

Det var lenge usikkert om Ingebrigtsen skulle stille til start i Lisboa søndag. I utgangspunktet var ingen av Ingebrigtsen-brødrene påmeldt på grunn av høydeopphold i Flagstaff i USA. Men denne uken gjorde de helomvending, og Jakob stilte i juniorklassen.

Også storebror Filip er i Portugal, han løper i seniorklassen som starter 13.35.