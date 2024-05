Jakob Ingebrigtsen stupte over målstreken – Nordås avsluttet med én sko

Jakob Ingebrigtsen sesongåpnet med sterke 3.45,60 og 2.-plass bak Josh Kerr på den engelske milen i Eugene sist helg.

På Bislett var superstjernen ute etter mer.

Nordmannen ledet ut på oppløpet, men på slutten kom kenyanske Cheruiyot i lange klyv. Da de nærmet seg mål var det dødt løp, men et stup fra Ingebrigtsen avgjorde duellen.

Jakob Ingebrigtsen stuper over mål

– Det var litt dumt at harene ble litt ivrige, men jeg kjente meg litt bedre enn sist. Det tenker jeg er en fin utvikling som jeg må ta vare på. Jeg kjenner meg sterkere og sterkere for hvert løp, sier Ingebrigtsen til NRK.

– Jeg er ikke helt der jeg vil være ennå, så det ble litt tungt siste 30–40 meterne.

Oppskrapt etter stupet

23-åringen kom inn på 3.29,74 minutter. Tre hundredeler bak kom kenyaneren.

– Jeg tenker igjen: Full kontroll. Det gjør ikke noe om man vinner med bittelitt eller veldig mye, seier er seier, sier Ingebrigtsen.

– Å, herregud! Han var skrapet opp, utbrøt Elisabeth Asserson Ingebrigtsen.

FIKK SEG LITT JULING: Jakob Ingebrigtsen fikk et ublidt møte med banedekket på Bislett, men seieren gjorde det verdt det.

– Bislett Games skal være det beste stevnet i løpet av året. Da må man ha tårer, svette og litt skrubbsår, sa ektemannen på direkten.

– Jeg syns det svalestupet var mesterlig. Vi har jo sett litt «MacGyver» før, så det er sikkert der det kommer fra, sier storebror Henrik Ingebrigtsen.

– Jeg tror han trives veldig godt i den situasjonen han er i nå. Nå må han springe taktisk smart og gjøre annet enn å løpe med klampen i bånn. Jeg ser at han må jobbe underveis, og ser at han ikke er på sitt beste.

Nordås fikk løpet ødelagt

Nordås fortalte til NRK at løpsopplegget var perfekt etter målgang, men han mistet skoen underveis og fikk løpet spolert. Han bet seg likevel fast på halen feltet og spurtet inn til 3.34,86.

– Det er noen som hektet inn her. De hektet med to pigger og grafset av skoen min.

Nordås får medisinsk hjelp: – Dette skal ikke være noe TV-show

– Den gikk inni ankelen?

– Jeg fikk to små rift inn i selve hælen, men ikke selve akillessen, heldigvis. Hadde taggene kommet i akillessene ville det vært verre, sier Nordås til NRK.

Han var åpenbart skuffet, men tok det med fatning.

– Det skjer av og til, og nå skjedde det dessverre med meg. Det var bare å vippe den av seg istedenfor å ha den halvveis på, så ble det 1300 meter med barføtt på den ene foten, sier Nordås til NRK.

Absurde bilder: Narve Gilje Nordås løper uten venstre sko

Rett til undersøkelse

Han lurer nesten på om han bare burde fjernet begge skoene.

– Det ble helt skeivt, 2,5 centimeter forskjell på begge føttene – det er ikke bra det.

– Hva tenkte du da du mistet skoen da?

HOVEN: Narve Gilje Nordås fikk behandling etter å ha løpt barbent på denne foten.

– Man tenker der og da «helsike, dette var uflaks», men man prøver jo. Det gikk bare ikke og jeg ble stiv. Det ble jo et perfekt løpsopplegg for meg også. Jeg har aldri kommet så godt ut av starten. Det er fortærende at man kaster det bort med den uflaksen. Jeg kunne ikke fått gjort noe med det, slik er det bare.

Landslagslege Ove Talsnes avbrøt TV 2s intervju med Nordås for å få ham til behandling, men etterpå kunne han konstatere at det ikke var store skaden skjedd.

– Dette har gått bra. Dette er overfladiske sår. Han løper 1300 meter med én sko. Noen ganger får man blemmer og sår, men dette har gått bra.

– Hva har du gjort?

– Jeg har ikke gjort noe annet enn å rense sår. Det ser dramatisk ut da, men vi liker å få sett på det i ro og fred. Det kan være større skader, det har vi hatt tidligere. Noen av våre beste har fått stygge leddbåndskader og ødelagt deler eller hele sesongen av den typen overtråkk.

PS! Jakob Ingebrigtsen og Narve Gilje Nordås' neste løp er 5000 meter under EM i Roma, søndag 8. juni. Mesterskapet går fra 7. til 12. juni og vises NRK.