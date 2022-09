Bryte-Berge jubler etter historisk avtale: – Noe jeg har kjempet hardt for

VM i bryting starter denne helgen. For Norge deltar Felix Baldauf (97 kilo), Morten Thoresen (67 kilo), Anders Kure (77 kilo) og Oskar Marvik (130 kilo) i herreklassene, mens Grace Bullen skal forsvare Norges ære i kvinneklassen (59 kilo).

Før VM kommer nyheten om at Norges Bryteforbund har inngått en historisk avtale med lakseprodusenten Nordic Blu, som forlenger sitt engasjement med bryterne.

Avtalen som nå er signert er den største avtalen forbundet har inngått noensinne med en samarbeidspartner, får NRK opplyst.

I tillegg til å være hovedsponsor oppretter selskapet et fond som skal hjelpe utøvere med å kunne satse på sporten, og det settes av en pengesum som skal brukes til å arrangere bryteaktiviteter for barn og ungdom med downs syndrom. Avtalen med Norges Bryteforbund går ut 2023 med opsjon på forlengelse til 2027.

Stig-André Berge (39) har vært i landslagsmiljøet i en årrekke. Han er glad for at en slik avtale er på plass, siden han mener det gjør rammebetingelsene langt bedre for dagens brytere.

– Det er en ting jeg har kjempet hardt for. Jeg har vært klar på at vi må bedre hverdagen til utøverne, de skal ha en enklere vei til toppen enn jeg hadde selv. At vi nå signerer en så historisk stor avtale, som også har dette utøverfondet, gir utøverne stabilitet. Vi er på riktig vei og blir proffere i alle ledd nå, sier han til NRK.

Landslagstrener Fritz Aanes er også glad for avtalen. Han er mer bekymret for det kommende mesterskapet, og Aanes gjør nå sitt for å dempe forventningene før VM:

– Vi har utøvere som er ganske høyt rangert i verden og har mulighet til å ta medalje, men med den sommeren vi har hatt nå er vi ikke blant favorittene, så ærlig må vi være. Vi håper på det beste og at vi kanskje kan overraske litt, sier Aanes til NRK.

VM i bryting arrangeres i Serbia fra 10. til 18. september. NRK strømmer mesterskapet på nrk.no