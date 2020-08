20. juli 2018 løp Filip Ingebrigtsen på 3.30,01 i Monaco. Siden har de to hundredelene som skilte ham fra 3.29,99 irritert og motivert.

I fjor var det Jakob Ingebrigtsen som kom nærmest å bryte 3.30-grensa med 3.30,16 i Lausanne.

Og med koronapandemien i år tyder det meste på at «3.30-spøkelset» skulle overleve et år til.

Men Jakob Ingebrigtsen ville det annerledes, og løp i mål på 3.28,68. Dermed smadret han Mo Farahs gamle europarekord på 3.28,81.

Bare seju europeere har løpt under 3.30: Sebastian Coe, Steve Cram, Mehdi Baala, Fermin Cacho, Mo Farah, Jakob Ingebrigtsen – og Jake Wightman, som også brøt 3.30-grensa i Monaco fredag kveld.

Tidene er også den åttende beste i verden gjennom tidene.

SÅÅÅ NÆR CHERUIYOT: Jakob Ingebrigtsen vant ikke løpet, men løp fortere enn noen europeer noen gang før har gjort. Foto: DANIEL COLE / AFP

– Det er helt sykt. Man vet ikke hva man skal forvente, det er første 1500 i år. Men siden Doha har jeg ikke stått over en eneste økt og trent ekstremt bra, sier Jakob Ingebrigtsen, som innrømmer at han var meget nervøs før start.

– Jeg skulle ønske det ble flere løp i løpet av sesongen, men nå fikk vi én sjanse og da måtte vi benytte oss av den. Da er de ekstremt deilig å løpe så fort, sier han

«Vilt forsøk» av Cheruiyot

– For et løp av en tenåring, utbrøt NRKs kommentator Jann Post etter et meget spesielt løp.

Ved hjelp av de to harene, satte nemlig kenyanske Timothy Cheruiyot av gårde i verdensrekordtempo.

– Dette kan være et vilt forsøk han ikke kommer til å mestre, sa NRKs ekspertkommentator Vebjørn Rodal da.

I feltet bak tok Jakob Ingebrigtsen kontrollen. Cheruiyot klarte ikke å holde tempoet, og 19-åringen fra Sandnes klarte å jobbe seg opp i rygg. På oppløpet klarte kenyaneren likevel å holde nordmannen bak seg, og vant på 3.28,45.

– Jeg visste at Cheruiyot kom til å gå ut kjapt og holde høy fart, så dessverre ligger jeg litt alene bak. Men det er deilig å få løpe i min egen fart, og at det fungerer sånn på slutten, sier Jakob Ingebrigtsen

Med 3.28,68 skrev Jakob Ingebrigtsen seg altså nok en gang i idrettshistorien. Med europarekord overtok han også naturligvis norgesrekorden.

– Stort for hele familien

Filip Ingebrigtsen ble nummer fire med 3.30,35.

– Det er stort for hele familien, sier Filip Ingebrigtsen.

– Jeg og Jakob hadde en plan om å åpne på 3.30-fart og springe så jevnt som mulig, og vi visste ikke så mye om de andre for ingen har konkurrert i år. Det er litt vanskelig å legge en taktikk ut ifra de andre. Slik Cheruiyot løp for to måneder siden, så regnet vi ikke med at han skulle ligge i front og dra slik han gjorde i fjor, men det er utrolig hva to måneder med trening gjør for ham. Han er tydeligvis veldig lett-trent, påpeker han.

Filip Ingebrigtsen er glad «3.30-spøkelset» nå er jaget på dør.

– Jeg har jaktet den i mange år, så det er godt at en av oss tar den og blir ferdig med det. Jeg er veldig glad på hans vegne. Han gjør hele løpet selv, og er den klart sterkeste av oss to i dag i hvert fall, erkjenner han.

EKSTREMT FORNØYD: Se intervjuet med Jakob Ingebrigtsen. Du trenger javascript for å se video. EKSTREMT FORNØYD: Se intervjuet med Jakob Ingebrigtsen.

Henrik Ingebrigtsen brøt 5000 meter

Henrik Ingebrigtsen løp 5000-meteren i Monaco, men brøt tidlig i et der Joshua Cheptegei klinte til med 12.35,36 og ny verdensrekord.

Per Svela fullførte løpt i sin Diamond League-debut. Han endte på åttendeplass med 13.23,97, som er klar personlig rekord.

– Det er alltid gildt å sette pers, og da kan du ikke klage. Du løper fortere enn noen gang før, sier Svela.