Løpet på 1.49.40 holdt til 2. plass i Zürich.

– Jeg er ekstremt fornøyd, sier Ingebrigtsen til NRK.

Han var bare åtte hundredeler bak tsjekkiske Vojtech Mlynar som vant.

Løpet var ikke en del av Diamond League-finalene, men nordmannen var yngstemann i feltet og det var en sterk prestasjonen av 16-åringen - som perset med over halvannet sekund.

– Det er første gang jeg løper under 1.50 og det er den første 800-meteren jeg løper i år så jeg kan ikke si annet enn at jeg er veldig fornøyd.

– Voksen og rutinert

1.50 er en barriere å bryte på 800 meter. OL-mester Vebjørn Rodal er nok en gang imponert over den yngste av løpebrødrene Ingebrigtsen.

– Jeg synes 16-åringen Jakob gjør et voksent og rutinert løp. Han springer to jevne runder, der førsterunden bare er et halvt sekund raskere enn sisterunden, og det er nok en bra måte å løpe på for han, sier NRK-ekspert Rodal.

– Han løper mot utøvere som er tre og fire år eldre, han yngstemann i felte, og likevel kommer han på andreplass. Det er et kvalitetsstempel, legger han til.

Ikke et maks løp

Ifølge Ingebrigtsen selv har han mer å gå på.

– Det ble litt som forventet. Alle vil vinne så de går ut i et mye raskere tempo enn de kan holde helt inn, så på borterste langside og i siste sving stivner alle. Jeg visste før jeg kom hit at det gjaldt å plukke plasser på de siste 200-meterne, sier 16-åringen offensivt.

– Hvis jeg får en enklere jobb og slipper å løpe i bane to kan det bli enda bedre.

Dét tror også Rodal.

– Jeg sitter med en følelse av at han har enda mer å gå på i et maks løp, sier han.

Noe av forbedringspotensialet ligger i spurten. På oppløpet torsdag passerte han flere løpere, men maktet ikke å ta tsjekkiske Mlynar som hele tiden lå en snau meter foran.

– Han gir nok full gass på oppløpet, men han har ingen enorme fartsressurser så han springer litt mer på kapasitet. Akkurat det med hurtighet er en kvalitet han kan jobbe med, sier Rodal.

Nå er NM på hjemmebane i Sandnes neste stopp for den fremadstormende 16-åringen.