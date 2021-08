– Han er helt ustoppelig for tiden, Jakob Ingebrigtsen, konstaterer NRKs kommentator Jann Post.

Vinnertiden 3.47,24 er ny banerekord, ny norsk rekord og ny Diamond League-rekord på en engelsk mil.

Det var for øvrig Jakob Ingebrigtsens tredje Diamond League-seier på fire starter denne sesongen. Stewart McSweyn og Timothy Cheruiyot fulgte på plassene bak, men var sjanseløse mot 20-åringen.

Dypt i kjelleren

Da han fosset over mål, så det likevel ut til at nordmannen hadde krefter til overs. Men overfor NRK erkjenner han at det var tøffere enn det så ut til.

– Det er veldig gøy, det er det. Men i dag var det et mye tyngre løp enn vanlig, sier Ingebrigtsen.

NEDJOGG: Rett etter løpet i Eugene, i natt norsk tid, sendte Gjert Ingebrigtsen sønnene ut på trening for å kvitte seg med melkesyra. Allerede torsdag er det løp i Lausanne. Foto: Hanne Skjellum Mueller / NRK

Det kan også trenerpappa Gjert Ingebrigtsen bekrefte.

– Han måtte dypt i kjelleren i dag, sier han, og utdyper:

– Han måtte grave tøft. Han måtte grave allerede på oppvarmingen, for du får en følelse av at sist du gjorde denne oppvarmingen, så vant du OL. Så alt etterpå, i hvert fall i en kort periode, tror jeg blir et antiklimaks.

– Jeg gjør jo ulovlige ting

– Det har vært to ganske tøffe uker, jeg var langt nede da jeg kom tilbake til Norge, både fysisk og mentalt. Det kostet, det i Tokyo, ettersom det var så viktig og det var så stort. Det å spisse formen og få en sånn utladning som jeg gjorde der, det koster, sier Jakob Ingebrigtsen

Og som faren antyder, kjente han allerede på oppvarmingen at det kunne bli tøft.

Likevel var han altså uslåelig.

– Jeg vet at jeg er i bra form, det er ikke så lenge siden jeg sprang. Samtidig var det en utladning der om har kostet mye, så jeg har bare prøvd å restituere meg etter det. Jeg har hatt et par hadde økter på konkurransefart og prøvd å hente meg for å være i stand til å gjøre mitt beste her i dag, sier Jakob Ingebrigtsen.

Han tok seg god tid til å takke publikum på Hayward Field, der han har høy status etter og blitt den yngste i historien under fire minutter på en engelsk mil som 16-åring. Til slutt tok Gjert Ingebrigtsen affære, men også han ble stoppet for å ta bilder med fansen.

– De har sikkert sett Team Ingebrigtsen på NRK. Men det er klart, jeg gjør jo ulovlige ting, hopper over gjerdet og går inn på banen. Det er jo strengt forbudt, så jeg kunne blitt bortsendt, hjemsendt og sperret inne, forteller han.

– Han vaste rundt der borte uten munnbind, så jeg måtte få ham vekk, få på ham et munnbind, legger trenerfaren til.

POPULÆRE: Også Gjert Ingebrigtsen fikk ekstra oppmerksomhet inne på Hayward Field. Foto: Hanne Skjellum Mueller / NRK

Da Jakob Ingebrigtsen kom til pressesonen, måtte han først ta seg en lang pust i bakken.

– Når man tar en runde og står stille, så samler du opp litt syre. Men i dag var en tøff dag på jobben. Som sagt, ikke lenge siden OL, og å springe såpass fort, det koster, fastslår han.

SE INNSPURTEN: Jakob Ingebrigtsen leverte igjen. Du trenger javascript for å se video. SE INNSPURTEN: Jakob Ingebrigtsen leverte igjen.

Mistet norgesrekorden

Bror Filip Ingebrigtsen ble nummer åtte med 3.52,97.

– Det er rått å se Jakob. Det er imponerende å se ham springe 3,47 etter OL, han har hatt noen tunge uker siden han kom hjem, sier Filip Ingebrigtsen til NRK.

– Hva tenker du da han rykker og springer fra alt og alle?

– Jeg tror han måtte jobbe inn McSweyn, og han sa det kostet, men han holder godt inn og gjør et solid løp igjen og viser at å være best, det hjelper det, sier broren, som mistet den norske rekorden – og innrømmer at det betyr litt.

REKORDSKIFTE: Filip Ingebrigtsen måtte gi fra seg norgesrekorden på en engelsk mil til lillebror Jakob. Foto: Hanne Skjellum Mueller / NRK

– Det er klart vi snakker om det, og det er stas å ha norske rekorder, og vi prøver å jakte de vi kan. Nå var Henrik først, så har jeg hatt den en god stund, og så var det ikke så overraskende at Jakob tok den. Det er sjelden vi springer «mile», og det er derfor den ofte er litt dårligere enn 1500-metertiden hvis du sammenligner. 3.47, det begynner å ligne på noe, sier han.

Store forventninger

Det var åpenbart store forventninger til Jakob Ingebrigtsen også denne gangen, etter en eventyrlig sesong der han hadde satt europeiske rekorder på både 5000- og 1500-meter.

Rekorden på 1500 kom da 20-åringen innfridde guttedrømmen og ble olympisk mester 7. august. Da gikk trenerpappa Gjert ut og varslet at det snart vil være snakk om verdensrekorder, ikke «bare» europarekorder, nå sønnen er ute og løper.

Før lørdagens engelske milløp på den nye VM-stadion i Eugene, hadde Hicham El Guerrouj verdensrekorden på 3.43,14, Steve Cram europarekorden på 3.46,32 og Filip Ingebrigtsen norgesrekorden på 3.49,60.

El Guerrouj og Cram beholdt sine rekorder. Men det gjorde altså ikke Filip Ingebrigtsen, som likevel mener broren fortsatt må ha litt is i magen med tanke på verdensrekord.

– Tre sekunder i den farten der er ganske mye. Eller fire er det kanskje. Så det klart det er mye å gå på for å ta verdensrekorden, men med det nivået han har på 1500, så er han ikke langt vekke, og Jakob blir jo ikke dårligere jo lenger det blir. Så jeg tror at hvis man legger opp til det, så skal det være mulig å ta verdensrekorden, men ikke to uker etter OL, sier han til NRK.

Her kan du se hele løpet: