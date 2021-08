– Det jeg gjorde her, visste jeg ville endre resten av livet mitt. Det ble fullklaff. Og det er helt drøyt, sier Jakob Ingebrigtsen til TV Norge.

Det var ikke mange på tribunen, men Jakob Ingebrigtsen løp naturligvis seiersrunden med det norske flagget likevel. Foto: Lise Åserud / NTB

Det har nettopp gått opp for ham at han har levert en av tidenes norske idrettsprestasjoner.

– Dette er helt drøyt. Jeg vet ikke hvor jeg skal begynne, sier han.

Det var den ellevte duellen mellom Jakob Ingebrigtsen og Timothy Cheruiyot. 10 av 10 ganger før hadde det endt med seier til kenyaneren.

De fleste har spådd at det ville bli en vill kamp mellom Ingebrigtsen og Cheruiyot under finalen på 1500 meter i OL, og det stemte på en prikk.

Men de som hadde Cheruiyot som gullfavoritt, tok feil, for gullet gikk altså til en 20-åring fra Sandnes.

Timothy Cheruiyot kunne ikke annet enn å gratulere sin overmann med gullet. Foto: LUCY NICHOLSON / Reuters

Under finalen gikk Ingebrigtsen hardt ut fra start og la seg fremst i feltet sammen med Cheruiyot like bak. Kenyaneren svarte med å sette opp farten, og det gikk styggfort for de to i front.

– Selvtilliten min bare bygde seg opp og bygde seg opp. Det ble et drømmescenario, forteller Ingebrigtsen.

De to rivalene fulgte hverandre som skygger helt til det gjensto rundt hundre meter. Da satte Ingebrigtsen opp en superspurt, og parkerte konkurrenten fullstendig. Vinnertiden ble raske 3.28,32, som ikke bare holdt til det som vil bli et historisk OL-gull, men også er både europeisk rekord og olympisk rekord.

– Det var lett! Lett! ropte Jakob Ingebrigtsen da han løp over målstreken.

Såpass stor var avstanden da Ingebrigtsen løp i mål. Foto: FABRIZIO BENSCH / Reuters

Etterpå forteller Ingebrigtsen at han har vært svært nervøs før finalen.

– Jeg har tenkt på denne finalen her hvert fall en gang hvert femte minutt de siste to ukene. Jeg har prøvd å tenke på noe annet, men jeg visste at det jeg gjorde i kveld kom til å forandre livet mitt, sier Ingebrigtsen.

Etter løpet viste TV-bildene at pappa Gjert Ingebrigtsen gråt og måtte kjøles ned med en ispose på bakrommet, hvor han må stå når sønnen løper.

– Dette var vanskelig å fordøye. Jeg kan ikke begynne å grine igjen. Det er mye følelser, sier Gjert, og legger til:

– Jeg må se det på TV. Jeg går fram og tilbake som en tulling, jeg får ikke med meg noe. Jeg så kanskje en tredel av løpet.

Jakob Ingebrigtsen skrev seg inn i historiebøkene denne lørdagen. Foto: JEWEL SAMAD / AFP

Jakob og Gjert har kjeklet litt med hverandre under OL, og de humoristiske stikkene har gått frem og tilbake mellom far og sønn via pressen. Men etter a OL-gullet nå er sikret, var det nettopp faren og familien Jakob trakk frem først av alle.

– Hadde det ikke vært for opplegget til Gjert og resten av familien, så hadde det ikke gått. Det er mange tanker i hodet mitt, sier den olympiske mesteren.

Timothy Cheruiyot sier han ikke hadde forventet å tape, og hevder samtidig at han ikke presset seg så mye.

– Jakob er en fin utøver og en sterk mann. Det var en rask 1500 meter, han er en god løper, sier Cheruiyot til NRK.

– Er det bittert?

– Ja, jeg hadde ikke forventet å tape. Jeg følte litt smerter i hamstring, så jeg presset meg ikke så mye. Dette var Jakobs dag, sier Cheruiyot.

Det er Norges første OL-medalje på distansen, og strengt tatt har ingen nordmenn uten etternavnet Ingebrigtsen vært i nærheten før, heller.

Allerede nå varsler pappa Gjert at verdensrekorden kan bli det neste Jakob sikter seg inn på.

– 3.28.3 i en OL-finale. Det er høy fart, altså. Han begynner å nærme seg den verdensrekorden rimelig heftig. Vi får se om vi får satt opp et verdensrekordforsøk i år eller neste år, men at han kommer til å løpe rimelig nært den rekorden før eller senere, det gjør han nok, sier trener-pappaen.

Verdensrekorden er 3.26.

Ingebrigtsen viste fin form både under den innledende kvalifiseringen og semifinalen to dager før finalen. I semifinalen kontrollerte han inn til 2.-plass på tiden 3.32,13. Abel Kipsang fra Kenya vant heatet på 3.31,65, som da var olympisk rekord.

Ingebrigtsen ble nummer fire på 1500-meteren i VM i Doha i Qatar for to år siden.