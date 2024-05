– Jeg skal gjøre mitt beste for å vinne. Jeg er i utgangspunktet god til å løpe, men man må trene. Løping og fysisk form er ferskvare, sier Ingebrigtsen til NRK, etter en lang vinter uten konkurranser i terrenget eller innendørs.

Selvtilliten er fortsatt den samme, men han er litt ekstra spent på hvor han står rent fysisk etter skaden han pådro seg i fjor høst og et avbrekk på drøyt tre måneder.

– Det er lettere å tro 100 prosent på det man har gjort, dersom alt har gått etter planen og på skinner. For idrettsutøvere er det ikke alltid sånn det er.

SUKSESSBANE: Jakob Ingebrigtsen vant begge løpene under Diamond League-finalen i Eugene i fjor. Det resulterte i to europarekorder. Foto: Torstein Georg Bøe / NRK

– Når man mister såpass mye trening, så vet man at det påvirker prestasjonen i en eller annen grad. På denne siden av sommeren kan det påvirke, samtidig er det bra å vite at for hver dag som går frem mot OL, vil jeg bli bedre.

Tar ingen sorger på forskudd

Nå er 23-åringen klar til å starte OL-sesongen med én engelsk mil i Eugene. Han innser at det kan bli tøffere å vinne enn vanlig. Konkurransen er likevel viktig med tanke på det som skal skje lenger frem – i Paris i august.

– Det er noen forskjeller jeg må evne å se med tanke på utgangspunktet mitt. Men hvis jeg er på mitt beste og føler meg veldig bra, men ikke vinner, da er det en enormt stor skuffelse. Men først og fremst handler det om å komme godt i gang. Det er lenge siden jeg har konkurrert, så det er digg å være tilbake med startnummer på brystet.

Men han utelukker naturligvis ikke en seier.

– Jeg tror ikke vi skal ta noen sorger på forskudd. Om noe, så blir det spennende, og mer spennende enn det kanskje var i fjor ... For da var jeg overlegen, sier Ingebrigtsen med et glimt i øyet.

Kastes til ulvene

Det har sjelden vært knyttet større forventninger til et løp utenfor mesterskap enn den engelske milen i Eugene. Ingebrigtsen skjønner at øynene er på ham, og at det fort vil bli stilt spørsmål om han ikke leverer fra dag én av 2024-sesongen.

– Det er kanskje litt uheldig at dette løpet er hausset opp så mye som det har. Det er en del av gamet. Samtidig må vi alle være realistiske og vite hvor vi kommer fra. Hele feltet har helt ulike forutsetninger.

Den regjerende olympiske mesteren får ingen myk start på sesongen. Han kastes rett til ulvene. Listen over gode prestasjoner det siste året er ganske lang:

Josh Kerr, VM-gull på 1500 meter og 3000 meter (i)

George Beamish, VM-gull på 1500 meter (i)

Hobbs Kessler, VM-gull på én engelsk mil (gate)

Yared Nuguse, VM-sølv på 3000 meter (i)

Lamecha Girma, VM-sølv på 3000 meter hinder

– Jeg prøver å vinne mot denne type løpere jevnlig. Jeg har ikke vunnet i Diamond League tidligere. Jeg prøver å heve nivået mitt i konkurranse, slik som jeg har gjort på trening de siste par årene, sier Kerr til NRK på spørsmål om tankene rundt løpet.

I tillegg må verdensmesteren fra 2022, Jake Wightman, nevnes. Skotten har ennå ikke tatt OL-kravet på 3.33,50, men viste fin form ved å klare det på 800 meter sist helg.

Åtte av 16 mann har personlige rekorder under 3.30 på 1500 meter, mens seks av dem har vært under 3.50 på den engelske milen.

Disse løper i Eugene Ekspander/minimer faktaboks Utøverne som løper i Eugene er rangert etter personlig rekord på én engelsk mil (1609 meter). Pers på 1500 meter etter skråstrek: Jakob Ingebrigtsen, Norge - 3.43,73 (europeisk rekord) / 3.27,14

Yared Nuguse, USA - 3.43,97 (nordamerikansk rekord) / 3.29,02

Oliver Hoare, Australia - 3.47,48 (oseanisk rekord) / 3.29,41

Maria García, Spania - 3.47,69 / 3.29,18

Reynold Cheruiyot, Kenya - 3.48,06 / 3.30,30

Cole Hocker, USA - 3.48,08 / 3.30,70

Jake Wightman, Storbritannia - 30.50,30 / 3.29,23

Abel Kipsang, Kenya - 3.50,87 / 3.29,11

Cooper Teare, USA - 3.51,70 / 3.32,16

Cameron Myers, Australia - 3.52,44 / 3.33,26

Neil Gourley, Storbritannia - 3.52,91 / 3.30,60

Josh Kerr, Storbritannia - 3.53,88 / 3.29,05

George Beamish, New Zealand - 3.54,86 / 3.36,53

Hobbs Kessler, USA - 3.58,73 / 3.32,61

Lamecha Girma - ikke løpt / 3.29,51 Verdensrekorden på distansen tilhører Hicham El Guerrouj og lyder 3.43,13 minutter. OL-kravet på 1500 meter er 3.33.50 minutter, og kan erstattes av 3.50,40 på én engelsk mil (1609 meter).

Jakob Ingebrigtsen satte for ordens skyld bestenotering i verden på 2000 meter og to engelske mil, samt europarekorder på 1500 meter, én engelsk mil og 3000 meter i 2023.

Nordmannen tok VM-gull på 5000 meter og sølvmedalje på 1500 meter.

Annerledes oppkjøring

Da han løp sesongens siste konkurranser under Diamond League-finalen i Eugene, vant han både den engelske milen og 3000-meteren.

Siden da har han brukt tiden litt annerledes enn han skulle likt, men de siste fire-fem månedene har det gått veldig bra på trening.

– Jeg gjør sjelden tester eller veldig harde økter. Fordi jeg tapte så mye i høst og vinter har jeg forsøkt å pushe mengdetreningen så tett opp til dette løpet som mulig, så det blir spennende å se om jeg i det hele tatt har rukket å komme i form, sier Ingebrigtsen.

– Har det utenomsportslige som har foregått det siste halvåret påvirket deg inn mot sesongen?

– Nei, det har det nok ikke. Jeg er heldig som har et bra team rundt meg, som passer på at man gjør det man skal. Samtidig så har det lenge vært rom for å fokusere på seg selv og være veldig egoistisk i hverdagen, på grunn av treningsarbeidet man må gjøre. Så lenge man har fokus på seg selv, klarer man å holde det meste i sjakk.

PS! Jakob Ingebrigtsen avslutter Diamond League-stevnet med én engelsk mil, lørdag klokken 23.52.