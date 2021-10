Han møtte NRK i det trønderske låglandet sist helg under årets Hommelvik Grand Prix, berre ein kort køyretur utanfor Trondheim.

Der gjekk ting som smurt. Iversen vart nummer to i det nesten 20 kilometer lange rennet. Berre slått med nokre tidelar i spurten av Johannes Høsflot Klæbo.

Etter ein noko utradisjonell start på treningsåret, begynner han å nærme seg lagkameratane formmessig.

Men han hugsar tilbake med gru den tida han heldt til i høgda i både italienske Livigno og Lavazé i september. Der gjennomførte landslaget to testløp.

Testløp som gir ein god indikasjon på kor løparane står berre månader før de skal konkurrere i same tynne luft på snaue 1800 meters høgde.

VISTE FORM: Emil Iversen, berre slått av Johannes Høsflot Klæbo, og like føre Sindre Bjørnestad Skar under Hommelvik Grand Prix sist helg. Foto: Mikal Aaserud / NRK

– Eg var desidert dårlegast. Det var to elendige dagar. Eg er lei av høgdetreninga og ferdig med den biten der no. Eg får berre trene, gå fort på ski og komme til OL med høg sjølvtillit og ekstremt god form. Så får det berre gå, men det blir ikkje fleire høgdeopphald for meg, seier Iversen.

Han kan avsløre at Simen Hegstad Krüger var desidert best på det norske allroundlandslaget i ein 15 kilometer lang løype i fristil.

– Eg var tre-fire minutt bak, fortel Iversen, smiler tappert og legg til at han er glad media ikkje var til stades.

– Det hadde blitt stygge overskrifter.

– Emil famla litt

Allroundtrenar Eirik Myhr Nossum kan bekrefte at trønderen «ikkje akkurat braut lydmuren» på testløpene.

– Eg hugsar ikkje heilt avstanden, men du trengde nesten ikkje klokke, vi måtte nesten bruke kalenderen på avstanden, seier trenaren og smiler, før han blir meir alvorleg.

– Høgda er vanskeleg, å knekke den koden på konkurransefart er ikkje enkel. Nokon har nokre fleire nøklar enn andre. Emil famla litt på denne samlinga her, seier Nossum.

ALLROUNDTRENAR: Eirik Myhr Nossum, her avbilda under ei samling tidlegare i år. Foto: Torstein Bøe / Torstein Bøe

– Hadde begynt å jobbe som slaktar

Torsdag denne veka reiste Johannes Høsflot Klæbo og resten av sprintlandslaget ned til Livigno for årets andre høgdeopphald. Allroundlandslaget som Emil Iversen er ein del av blir heime i Noreg og Oslo på samling.

BETRE TIDER: På Sognefjellet i juni tauar Emil Iversen på resten av landslaget under ei treningsøkt. Foto: Torstein Bøe / Torstein Bøe

– Skal eg vere ærleg så er eg sjeleglad for at eg ikkje skal vere med, seier Iversen, som ikkje berre ser mørkt på situasjonen om nokre månader.

– I OL skal vi gå klassisk på snø. Sjansane mine er atskilleg betre da. Men hadde det vore rulleskirenn på 15 kilometer i skøyting, da hadde eg kastet inn handkleet og begynt å jobbe som slaktar på Grilstad, seier trønderen, og peiker på at kjøtvareprodusenten sin fabrikk som ligg i kort køyreavstand frå der han blir intervjuet av NRK.

– Vi har fått nokre dårlege svar, men som gjør oss klokare rundt korleis vi skal lade opp til OL.

Får tilrettelagt plan

For resultata i høgda får konsekvensar for Iversen. Han seier til NRK at han ikkje ønsker å avsløre kva det inneber. Det er ifølge ham ein plan han har lagt med trenar Eirik Myhr Nossum.

Trenaren opnar likevel litt opp om planen dei la etter diskusjonar etter høgdeopphaldet i september.

– Det er sånn at eg og Emil lærte ein ekstremt viktig ting med tanke på inngangen i OL. Det hadde vore ei tenesteforsømming å ikkje gjere noko med det. Det blir eit tilrettelagt opplegg for ham, seier Nossum.

Resten av landslagsløparane reiser på høgdeopphald tidleg i januar for å kunne akklimatisere seg til høgda under leikane i Beijing i februar, der blir ikkje Iversen med før seinare i opphaldet.

– No skal han kvalifisere seg først. Om han gjør det så har vi ein veldig god plan. Eg er glad vi lærte av det høgdeopphaldet, seier Nossum.