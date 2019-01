Iversen stoppes av sykdom før uttaksthriller i Otepää

Det siste og viktigste uttaksrennet til 15 kilometeren i intervallstart i VM går førstkommende søndag i estiske Otepää.

Det er spådd å bli et rotterace om de fire plassene til mesterskapsdistansen. De som kjemper om plass: Johannes Høsflot Klæbo, Didrik Tønseth, Hans Christer Holund, Sjur Røthe, Martin Johnsrud Sundby og Emil Iversen.

– Aldri gunstig

Alle disse går søndagens uhyre viktige distanse med unntak av Iversen. 27-åringen er den som har en pallplass på distansen fra før av. Andreplassen fra finske Ruka i november er så langt mer enn bra nok for å slå seg inn på laget, men til den siste viktige testen kommer ikke Meråker-mannen. Han har nemlig vært syk.

– Det er aldri gunstig. Men sånn er det bare. Det er viktigere at han blir frisk og går ett skirenn til som er bra. Så får du se at han får et bra VM, sier Vidar Løfshus til NRK, før han svarer på om sykdomsforfallet har noe å si for Iversens VM-sjanser på 15 kilometeren.

– Alle som har lest resultatlistene i år har sett at Emil har ligget godt an, sier landslagssjefen kryptisk.

– Alle kjenner på presset

NRK-ekspert Torgeir Bjørn er på sin side klokkerklar. Han mener Iversen allerede er inne på dét laget og at Johannes Høsflot Klæbo også har overbevist mer enn nok etter en rekke maktdemonstrasjoner, med vekt på 22-åringens herjing på 15 kilometeren i Val di Fiemme, til å være med på et VM-lag på den distansen.

Når det gjelder Tønseth, Holund, Røthe og Sundbys kamp om de to siste plassene, mener Bjørn at det blir en ordentlig thriller de fire imellom på søndag.

– Jeg tror nok alle kjenner på presset. De vet at rennet på søndag blir viktig, og egentlig helt avgjørende, for den øvelsen i VM. En seier eller plass på pallen gir i praksis billett dit. Konkurransen er tøff og man kan ende med å også bruke 15 kilometeren i NM i Meråker for å spikre laget, sier NRKs ekspert.

Klæbo er klar

Det har også lenge vært usikkert om Klæbo kommer til å gå distansen i Otepää. Det har handlet om skistjernen klarer å restituere etter et langt Tour de Ski og om han heller skal legge inn en god hvile- og treningsperiode etter touren.

Nå er det likevel klart at han reiser for å konkurrere om VM-plass på 15 kilometer intervallstart. Klæbo sa selv til NRK etter Tour de Ski-seieren at han først onsdag eller torsdag denne uken visste om han var klar for å dra til Estland. Nå er det imidlertid klart at han stiller på startstreken både lørdag og søndag.

NRK-Bjørn mener Klæbo i hans øyne ikke går i Otepää for å kvalifisere seg.

– Det trenger han ikke. Men hvis han mener det er gunstig for ham å gå en eller to verdenscupkonkurranser i sitt opplegg mot VM, så er det bra. Det kjenner han best på selv, sier han.

Uttak sprint klassisk i Otepää lørdag 19. januar:

Pål Golberg, Pål Trøan Aune, Sindre Bjørnestad Skar, Eirik Brandsdal, Sondre Turvoll Fossli, Erik Valnes, Johannes Høsflot Klæbo, Mattis Stenshagen.

Maiken Caspersen Falla, Mari Eide, Kathrine Harsem, Anna Svendsen, Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Ane Appelkvist Stenseth, Anne Kjersti Kalvå.

Uttak 10 og 15 kilometer i Otepää søndag 20. januar:

Therese Johaug, Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Maiken Caspersen Falla, Kathrine Rolsted Harsem, Ragnhild Haga, Mari Eide, Ingvild Flugstad Østberg, Anne Kjersti Kalvå.

Didrik Tønseth, Pål Golberg, Martin Johnsrud Sundby, Sjur Røthe, Hans Christer Holund, Martin Løwstrøm Nyenget, Johannes Høsflot Klæbo og Mattis Stenshagen.