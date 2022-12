Iversen stilt til veggs etter kritikk: – Som å komme til en rettssak

– Det er nesten som å komme til en rettssak. Det er ikke noe artig å være i den situasjonen, sier Emil Iversen, da han møter pressen før helgens verdenscuprenn.

Trønderen skuffet stort i verdenscupåpningen i Ruka. Men han får likevel gå fristil på Lillehammer. Trønderen misliker sterkt at det er tvil om at han er god nok, og syns det er spesielt å forsvare et uttak han selv ikke står bak.

– Jeg har ikke noe med det uttaket å gjøre. Jeg er selvfølgelig takknemlig for at jeg får sjansen og at ledelsen har tro på meg. Jeg har vist takter, det kan ingen ta fra meg. Så er det bare å prøve å få det stabilt, så skal det være en distanse som skal passe meg bra, sier Iversen.

SKUFFENDE ÅPNING: Emil Iversen fikk det ikke til å stemme i Ruka. Han hadde 39. beste tid på 20 kilometer fristil søndag. Foto: Terje Pedersen / NTB

Slår tilbake: – Får si hva de vil

Situasjonen skulle han helst vært foruten – for uttaket har vekket sterke reaksjoner.

– Akkurat dette skjønner jeg ikke så mye av. Det er for dumt å si at Iversen er landslagsløper, så han går før deg uansett, sa Jan Thomas Jenssen til NRK tidligere i uken.

Han er blant utøverne som står utenfor landslaget, leverte bedre resultat i fristilrennet på Beitostølen og ikke får gå verdenscup på hjemmebane.

– Folk får si hva de vil. Jeg skal ikke henge meg opp i hva folk mener om ditt eller datt. Det er ofte mye fokus på meg, om det ene eller andre. Om så få har troen så har jeg alt å vinne. Da er det bare å prøve å angripe og motbevise.

Forbundet viser til sesonginformasjonen, dokumentet som er styrende for uttak til verdenscup før jul. Landslagsutøvere prioriteres.

Føler ikke ekstra press

NRK-ekspert Fredrik Aukland gir ham full støtte. TV 2-ekspert Petter Skinstad mener Norges Skiforbund gjemmer seg bak sesonginformasjonen og at de har satt Emil Iversen i en umulig posisjon. Trønderen har ikke overbevist i fristil på lang tid. På spørsmålet om han opplever ekstra press, svarer han nei:

– Vi har alltid press på oss. Vi kjemper om å være beste i verden. Vi har alltid press. Det hadde jeg på Beito, da hadde jeg i Ruka og det har jeg her.

Hans siste pallplass kom på 15-kilometeren under nasjonal åpning på Beitostølen for mer enn ett år siden.