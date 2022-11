– Akkurat dette skjønner jeg ikke så mye av. Det er for dumt å si at Iversen er landslagsløper, så han går før deg uansett, sier Jenssen til NRK.

26-åringen fra Hommelvik er en del av regionlaget Team Elon Midt-Norge. Han har innledet sesongen med en fjerdeplass (tredje beste nordmann) på 10 km fristil i den nasjonale åpninga på Beitostølen og sjetteplass på samme distanse i norgescupen på Gålå, der han bare var 10,9 sekunder bak seirende Sjur Røthe.

Det regnet han med skulle holde til en plass når samme distanse står på programmet under verdenscupen på Lillehammer denne uka, der Norge kan stille med 12 løpere.

SVART DAG: Emil Iversen fikk det ikke til på jaktstarten i Ruka og ble nummer 35 med 39. beste løpstid. Foto: Terje Pedersen / NTB

I stedet får Emil Iversen fornyet tillit, etter to skuffende fristilsrenn så langt i sesongen. Landslagsløperen endte ti plasser bak Jenssen på Beitostølen. I verdenscupen i Ruka, hadde Iversen bare 39. beste tid på den 20 kilometer lange jaktstarten i fristil søndag.

– Et sted må grensa gå

Jan Thomas Jenssen forteller at han ble oppringt av landslagstrener Eirik Myhr Nossum søndag kveld med beskjed om at han ikke fikk gå på Lillehammer, med henvisning til at sesonginformasjonen fra Norges Skiforbund fastslår at landslagsløpere skal prioriteres i verdenscupen før jul. Da visste ikke Jenssen hvem som faktisk var tatt ut.

Da han mandag fikk se Iversens navn på lista, ble han svært overrasket.

– Skal man se på sesonginformasjonen, det er den vi har å forholde oss til, er det tydelig at landslagsløperne har førsteprioritet. Det har jeg ikke noen problemer med å forstå. Men et sted må grensa gå, sier Jenssen, og utdyper:

– Det han presterte søndag, var helt natta.

NRKs langrennsekspert Fredrik Aukland gir Jenssen full støtte.

– Det er respektløst mot Langrenns-Norge at de tyner dette skrivet så langt og dekker seg bak det, sier Aukland med henvisning til den nevnte sesonginformasjonen, som er skipolitisk vedtak.

Dette sier sesonginformasjonen om uttak til verdenscup i langrenn før jul Ekspandér faktaboks På alle WC-renn før jul vil i utgangspunktet utøvere fra elitelandslagene (EL) bli prioritert. Men utøvere fra EL vil skjønnsmessig bli vurdert om de er i god nok form for å delta i WC på bekostning av ikke EL-utøvere.

Unntak er de med friplass fra COC og i tilfeller hvor vi har sykdom/forfall og det åpner seg mulighet for utøvere fra rekrutt, Team Elon, kretslag, klubber og andre team. Det samme gjelder WC Lillehammer og Beitostølen, men her vil det naturlig nok åpne seg muligheter basert på resultat fra Gålå og Beitostølen.

Vinner Equinor NC Gålå Sprint F har friplass til Sprint F WC Lillehammer, tilsvarende vil vinner 10F ha friplass til WC Lillehammer 10F, og vinner Equinor NC 20km K vil ha friplass til WC Lillehammer 20km K.

WC Beitostølen, Vinner sprint K Beitostølen har friplass til sprint K. Lag til stafett tar ut som en totalvurdering etter Ruka, Lillehammer, Beitostølen WC

– Ødelegger

– Når man får sjansen og ikke leverer, så bør man settes ut slik at andre får sjansen. Ellers ødelegger man for rekrutteringen, utdyper Aukland.

Akkurat det er også Jenssens hovedpoeng. Han sier til NRK at det er frustrerende og demotiverende å ikke få sjansen på det høyeste nivået.

– Det sender et veldig dårlig signal til oss som ikke er på landslaget, fastslår han.

KRITISK: Fredrik Aukland. Foto: Ole Martin Wold / NTB

Norge kan stille med 12 løpere i rennet. Johannes Høsflot Klæbo har friplass som regjerende verdenscupvinner, Mattis Stenshagen friplass som regjerende vinner av skandinavisk cup. Sjur Røthe sikret seg en automatisk startplass ved å vinne på Gålå. To av 12 må være U23-løpere, og disse plassene gikk til Iver Tildheim Andersen og Edvard Sandvik.

Skuffet Dønnestad

De sju resterende plassene gikk til Pål Golberg, Hans Christer Holund, Simen Hegstad Krüger, Martin Løwstrøm Nyenget, Håvard Moseby, Didrik Tønseth og altså Emil Iversen.

Det betyr at det heller ikke ble plass til Henrik Dønnestad, som ble nummer to på 10 km fristil på Beitostølen, kun slått av Klæbo. Dønnestad ble syk før norgescupen på Gålå, og ble bare nummer 28 på distansen der.

– Jeg er veldig skuffet over at andreplassen på Beitostølen ikke var nok til å få gå verdenscup, men jeg ser at det er mulig å forsvare uttaket, sier Dønnestad til NRK.

– Jeg mene at både Dønnestad og Jenssen burde vært rangert foran Iversen. Det smarteste av Dønnestad, hadde kanskje vært å ikke gå på Gålå i det hele tatt, sier Fredrik Aukland.

Langrennssjef Espen Bjervig forsvarer uttaket slik i en tekstmelding:

«Det er alltid mye følelser i uttak, og jeg har respekt for at utøvere er skuffet hvis de ikke blir tatt ut. Vi mener vi har fulgt uttakskriteriene som er tydelig beskrevet i sesonginformasjonen da vi tok ut troppen til Lillehammer.»

– Det er årets første individuelle start i skøyting i verdenscupen, og vi forholder oss til sesonginformasjonen, sier også Eirik Myhr Nossum til NRK.

– Kniv mot strupen som er eksepsjonelt skarp

Det tidligere storløperen Martin Johnsrud Sundby, som nå er ekspert for Viaplay, forsvarer uttaket av Iversen.

– Det svake løpet til Iversen søndag kan delvis forklares. Det var en jaktstart, han åpent veldig hardt for å knappe inn på teten og gikk seg stiv veldig. tidlig Den syra blir han aldri kvitt, og da ser der fort stygt ut. Om man liker det eller ikke, så er det vanlig at en landslagsløper får sjansen til å bevise at et sånt løp var et arbeidsuhell, sier Sundby til NRK.

FORSVARER UTTAKET: Martin Johnsrud Sundby synes det er legitimt at landslagsledelsen gir Emil Iversen en sjanse til å rette opp en svak prestasjon. Foto: Terje Pedersen / NTB

Derimot er han usikker på om det er smart av Iversen å faktisk gå løpet.

– Emil hadde jo en svak sesong i fjor også, og med en sånn start i Ruka, går han med en kniv mot strupen som er eksepsjonelt skarp og som ligger veldig nær hovedpulsåra. Hvis jeg hadde vært Emil, hadde jeg kanskje stått over Lillehammer for å forbereder meg til verdenscupen på Beitostølen helga etter for å vise at han er god nok for Tour de Skii, sier Sundby.

Forstår Iversen

Jan Thomas Jenssen understreker at han har full forståelse for at Emil Iversen benytter plassen han faktisk har fått av landslagsledelsen.

– Det hadde jeg gjort også. Som skiløper i Norge, tar man de sjansene man får. Så jeg legger ikke skylda på Iversen, det er systemet jeg kritiserer. Nossum og Bjervig bør være oppegående nok til å se dette, sier trønderen.

Emil Iversen har ikke svart på NRKs henvendelse mandag.