– For en avslutning av Iversen! Den selvsikkerheten han har inn på siste svingen er imponerende, sier NRKs langrennskommentator Jann Post.

Iversen var iskald gjennom hele det tre mil lange løpet, og da han helt til slutt havnet i spurtduell med blant andre Pål Golberg og Sjur Røthe var han helt overlegen. Like bak kom løpere som Hans Christer Holund og Simen Hegstad Krüger.

– Ikke spennende

Altså mange av verdens beste langdistanseløpere, men likevel gikk det altså et «hurra» gjennom Iversen da han så at det var akkurat disse han skulle kjempe om seieren med.

– Hva tenkte du da du så at det var dem?

– Nice! Det blir seier! sier Iversen og bryter ut i latter.

Slik så spurtduellen ut. Du trenger javascript for å se video. Slik så spurtduellen ut.

Såpass selvsikker er han nemlig på at han slår de litt mer seige landslagskameratene i enhver spurt.

– Jeg hadde først havna litt bak, og var redd for å bli sperra. Men jeg kom meg frem, og da var det ikke lenger noe spennende, sier Iversen humrende.

– Jeg er jo god til å spurte, men jeg er jo nervøs før hver gang. Det var digg å få det til, sier Iversen.

– Hva tror du de andre sier når de får høre at du har sagt dette, da?

– He-he. De kommer til å gå enda hardere senere i vinter. De vet jo at jeg er litt raskere, og de prøvde å få hekta meg av. Men 1-0 til Emil. Det er bra trening for hele laget, dette. Jeg vet hva de er laget av og det blir et bikkjeslagsmål senere i vinter, sier Iversen.

Golberg tok sølvet og Røthe tok bronsen.

Skien ble ødelagt

Tremila i NM var viktig av flere grunner, og spesielt fordi det er regnet som et uttaksrenn til VM, og faktisk også et slags uttaksrenn til tremila i verdenscupen neste helg - som er selve generalprøven til VM.

Når det gjelder tremila har det vært rimelig åpent hvem som skal få gå VM for Norge, og derfor var det mange som hadde mye å bevise i Granåsen.

Det var trolig derfor det også var såpass mange som hang på helt til slutt, og på tampen ble det altså et spurtoppgjør.

Røthe fikk problemer da skien hans rett og slett knakk underveis, men kjempet seg tilbake til teten.

Sjur Røthe må bytte ski midt i løpet Du trenger javascript for å se video.

– Jeg var litt uheldig og hektet, og så fliset det litt opp på skien. Da var det greit å få byttet den ut, sier Røthe.

– Jeg syns det er greit med bronse og er fornøyd med dagen. Så kan jeg konstatere at jeg fortsatt ikke er like god til å spurte som Emil og Pål, legger han til.