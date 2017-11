Italias trener etter fiaskoen: – Jeg skal diskutere min fremtid

– Jeg skal diskutere min fremtid med forbundet. Jeg føler at jeg må be om unnskyldning til det italienske folket for resultatet , sier han, ifølge det italienske fotballforbundet.

Italia er i sjokk og sorg etter at landslaget ikke greide å greide å kvalifisere seg til fotball-VM etter at det endte målløst på San Siro i Milano mandag. Det har ikke skjedd siden 1958.

– Italia, dette er apokalypsen. Vi er ute av VM, var tittelen hos sportsavisen La Gazzetta dello Sport.

I stedet var det svenskene som kunne juble, etter at de sikret VM-billetten med 1-0 sammenlagt.

Nå henger altså jobben til Ventura i en svært tynn tråd.

– Det var et veldig tøft resultat. Jeg er lei meg, men jeg vil takke publikum på San Siro som hjalp oss og som støttet oss, sier han.

TAR FARVEL: Gianluigi Buffon. Foto: Luca Bruno / AP

Skuffet Buffon

Kampen mot Sverige ble uansett keeperlegenden Gianluigi Buffons aller siste for Italia. Uten VM-spill neste år bekreftet 39-åringen at landslagskarrieren er over.

– Dette er skuffende. Ikke for meg, men for den italienske fotballen. Vi mislyktes med å klare noe som ville vært veldig viktig for landet. Det er det eneste som gir meg en følelse av anger, sa en følelsesladd Buffon etter mandagens oppgjør på San Siro.

Juventus-stjernen stoppet på 175 A-landskamper for Italia

Buffon vil imidlertid ikke legge skylden på Ventura for mandagens fiasko.

– I fotball vinner og taper du som en gruppe. Du deler på rosen og skylden. Treneren er en del av denne gruppen.

– Rene begravelsesstemningen

Sverige-oppgjøret skal også ha vært Roma-veteran Daniele De Rossis siste kamp med det italienske landslaget.

– Nå må neste generasjon ta opp kampen. Det var en absurd situasjon å oppleve i fotballen. Det var rene begravelsesstemningen i garderoben, men det var ingen som var død. Jeg har spilt over hele verden i denne drakten, så det er en rar følelse å ta den av meg for siste gang, sa Roma-veteranen.

I tillegg har Giorgio Chiellini varslet at han gir seg på landslaget.

