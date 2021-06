Italias festfotball fortsetter: Tangerte 82 år gammel rekord

Wales yppet seg, men heller ikke de klarte å demme opp for Italias festfotball, til tross for at de stilte reservepreget denne gangen. Nå har italienerne spilt 30 kamper uten å tape, og det er tangering av en 82 år gammel rekord.

Forrige gang de tapte var i mars 2018. Den gangen var det ikke Roberto Mancini som styrte skuta.

TV 2s ekspert lar seg begeistre over blåtrøyene, som tar alle ni poengene i gruppen uten å slippe inn ett eneste mål.

– Det er en glede å følge denne gjengen. For en oppreisning for italiensk fotball. De leverer i kamp etter kamp, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø Møller.

– De mener alvor. De mener så voldsomt alvor. Jeg synes hver eneste spiller viser seg fra sin beste side. Sveits og Tyrkia har ikke vært kasteballer, men Italia fikk det til å se slik ut, sier Stamsø Møller.

Uventet målscorer

Det startet med et strålende dødballtrekk som til slutt endte hos Matteo Passina etter innlegg fra Marco Veratti. Passina, som egentlig ikke var tatt ut i troppen, stormet til sine lagkamerater på sidelinjen og virket å være i ekstase.

Italia scorer på frispark Du trenger javascript for å se video.

Han ble tatt ut i siste liten da Stefano Sensi måtte trekke seg fra troppen.

Etter scoringen virket det som italienerne hadde ganske god kontroll på Gareth Bale og waliserne.

I tillegg var Wales i førersetet når det gjaldt å ta andreplassen. Det kan hende det påvirket deres angrepsvilje.

Men det skulle bli verre for Wales. For etter en snau time spilt ble Ethan Ampadu utvist etter en takling på Bernardeschi med strak fot og knottene først. Dermed måtte Wales spille i over en halvtime med ti mann.

Rødt kort til Ampadu for stempling Du trenger javascript for å se video.

Italia presset for en andre scoring, men Bale hadde kanskje den største sjansen. Stjernespilleren fikk en volleymulighet fra seks-syv meter, men skuddet hans gikk himmelhøyt over mål.

I tillegg sendte Bernadeschi et frispark i stolpen.

Sveits-jubel må vente

Italia får sannsynligvis en relativt gunstig vei til kvartfinalen. De møter enten Nord-Makedonia, Østerrike eller Ukraina.

Wales, som tok andreplassen, må forberede seg på å møte enten Finland, Russland eller Danmark.

Juventus-profil Aaron Ramsey var lettet over at hans Wales tok seg videre til tross for tap i kveld.

– Å komme unna med 1-0-tap med ti mann er vi fornøyd med. Vi viste god vilje, sier Ramsey.

Han er også fornøyd med egen innsats gjennom gruppespillet.

– Jeg kan fortsatt gjøre det og jeg føler meg bra. Jeg er glad for å få en uke på å forberede meg til neste kamp, sier Ramsey.

Sveits tar tredjeplassen, og de må nå sitte på pinebenken for å finne ut om deres fire poeng holder til avansement.