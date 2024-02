Borchgrevink utnevnt til ny Vålerenga-kaptein: – En ære

Christian Borchgrevink ble i dag presentert som Vålerengas nye kaptein.

Det melder klubben på sin nettside.

Laget har vært uten kaptein etter at midtstopper og landslagsspiller Stefan Strandberg annonserte at han måtte legge opp etter en livstruende blodpropp.

– Det er et vanvittig ansvar og rett og slett en ære. Det er stort, og jeg tror de fleste som kjenner meg og som har fulgt Vålerenga lenge nok, kommer til å forstå at dette betyr en del for meg, sier han.

Vålerenga-trener Geir Bakke mener valget om lagets nye kaptein var enkelt.

– Han tar ansvar, han bryr seg om folk rundt seg, ser mennesker og skjønner mye fotball. Det valget var egentlig ganske åpenbart, sier han.

24-åringen har gått gradene i klubben siden han var juniorspiller i klubbens akademi.

Vålerenga hadde en marerittsesong og rykket ned fra landets toppdivisjon for første gang siden 2000.

(NTB)